Triển khai quyết định về công tác cán bộ ở 3 tỉnh

TPO - Ngày 11/9, tại Hà Giang, Quảng Ngãi và An Giang đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định về việc điều động, chỉ định, bổ nhiệm cán bộ.

Chiều 11/9, tại huyện Quang Bình, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Giang, tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, ông Đào Quang Diệu thôi tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, để điều động, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quang Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025, và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sáng 11/9, tại huyện Nghĩa Hành và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo Quảng Ngãi, tại lễ công bố, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Võ Thị Anh Trâm đến nhận công tác tại Hội LHPN tỉnh kể từ ngày 8/9/2023, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Võ Thị Anh Trâm được phân công nhiệm vụ mới.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì Lễ trao quyết định đối với 8 cán bộ.

Theo báo An Giang, tại buổi lễ UBND tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, Trưởng ban Tôn giáo Nguyễn Phú giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang.

Bổ nhiệm Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ An Giang) Huỳnh Thị Diễm Châu giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Phan Thanh Dũng, thời hạn bổ nhiệm lại 5 năm.

Cử lại ông Nguyễn Ngọc Sơn làm người đại diện 51% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu Hội đồng Quản trị, ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thời hạn cử lại làm người đại diện phần vốn Nhà nước đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cử lại ông Trần Minh Tâm làm người đại diện 29% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thời hạn cử lại làm người đại diện phần vốn Nhà nước được xác định không quá nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị;

Cử lại ông Đặng Anh Dũng, làm người đại diện 10% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, giới thiệu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thời hạn cử lại làm người đại diện phần vốn Nhà nước đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cử ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, đang là người đại diện 60% phần vốn Nhà nước, đại diện thêm 10% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Thời hạn được cử đại diện thêm 10% phần vốn Nhà nước là thời gian còn lại theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện nước An Giang theo quy định tại điều lệ công ty, kể từ ngày ký quyết định.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần. Đồng thời mong muốn, trên cương vị mới, các cán bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.