Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

TPO - Tối 26/7, Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Ban Thanh niên công an nhân dân tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Tâm – UV.BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và thắp lên hàng ngàn ngọn nến lung linh, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Để thể hiện sự quyết tâm kế tục và phát huy thành quả cách mạng, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh đã ngã xuống, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh Nguyễn Thanh Tùng và Trưởng Thanh niên Bộ Công an Đồng Đức Vũ thay mặt cho tuổi trẻ hai đơn vị tiếp nhận ngọn đuốc từ các lãnh đạo, thế hệ đi trước, thắp lên ngọn lửa truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với ý nghĩa tiếp tục kế thừa truyền thống cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Đồng Đức Vũ – Trưởng Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, hoà bình của dân tộc. Đồng thời thành kính tri ân những tấm lòng cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người vợ, người phụ nữ Việt Nam tần tảo, hy sinh, nuốt nước mắt tiễn chồng, đưa con ra chiến trận, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

“Chiến tranh khốc liệt đã lùi vào quá khứ hơn 40 năm qua, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, nhân dân được hưởng nền độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Để có được ngày hội toàn thắng, đất nước ta, dân tộc ta đã mất đi hàng triệu người con ưu tú nơi chiến trường, hàng triệu người mang theo trên mình thương tật và bao nhiêu gia đình chịu mất mát, li tán. Hôm nay, chúng ta đứng đây, trong hòa bình, độc lập, cùng thắp nén tâm nhang tưởng nhớ tới các thế hệ cha anh đi trước, những người anh hùng đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” – Trung tá Đồng Đức Vũ bày tỏ.

Theo Trung tá Đồng Đức Vũ, Tuổi trẻ Công an nhân dân và Tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh trong những năm qua đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện lòng tự hào và nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; luôn xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và tình nghĩa trong việc chung tay cùng xã hội thực hiện nhiều công trình, phần việc nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay, tuổi trẻ Tây Ninh phối hợp với tuổi trẻ Công an cùng các đơn vị đồng hành thực hiện chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” gồm: thực hiện công trình thắp sáng đường nội bộ nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên bằng đèn năng lượng mặt trời; trao tặng 2000 cây xanh vào vườn cây thanh niên; 3 ngôi Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa; thăm hỏi tặng quà 25 Mẹ Việt Nam anh hùng; khám bệnh, cấp phát thuốc tặng quà cho 300 gia đình chính sách, nhân dân nghèo, trao tặng 1,5 tấn gạo và 6000 quả trứng gà; trao tặng 300 suất học bổng trực tuyến cho thanh thiếu nhi; thăm hỏi tặng quà cho 15 Cựu Thanh niên xung phong; trao tặng 2 ngôi nhà nhân ái, 2 ngôi Nhà đồng đội 19/8 với tổng giá trị các phần việc hơn 800 triệu đồng. Trung tá Đồng Đức Vũ – Trưởng Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) cho biết

Năm 2023, hai đơn vị đã tổ chức hành trình tri ân “Tuổi trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện hoà bình” với nhiều hoạt động: Sinh hoạt chính trị, thắp nến tri ân và thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo; bàn giao công trình “Vườn cây tri ân”, “Thắp sáng đường nội bộ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên”; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh…

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp với Ban Thanh niên công an nhân dân đã thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai (sinh năm 1933) tại KP1, P.4, TP. Tây Ninh và Thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng Võ Thị Thạnh (sinh năm 1927) ngụ tại KP. Ninh An, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh. Đoàn cũng khởi công 1 Nhà đồng đội (trị giá 150 triệu đồng) tặng gia đình Thượng sỹ Phạm Huy Khang, chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn.

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên (với tên gọi cũ là Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh) được đưa vào sử dụng năm 1989, có tổng diện tích 26,7 ha. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 14.880 mộ liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời là nơi tổ chức truy điệu, an táng hơn 4.131 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia từ sau chiến tranh biên giới Tây Nam đến nay.