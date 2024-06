Trào lưu soi 'người ta yêu nhau'

TP - “Ta đi yêu người ta yêu nhau/ Người ta cũng là ta khác đâu” (Việt Phương). Ngày trước, thi sĩ muốn ngắm cảnh “lứa đôi chụm mái đầu” phải đến Hồ Tây mỗi buổi chiều. Thời nay, nhiều người cũng có sở thích xem “người ta yêu nhau” nhưng họ đã chuyển điểm ngắm từ hồ lên mạng xã hội.

Ở đó có đầy đủ sắc thái tình yêu. Không chỉ người bình thường mới công khai chia sẻ hạnh phúc với khổ đau, người nổi tiếng có khi còn hăng hái hơn.

Hài hước + Lành mạnh = Thành công?

Một trong những cặp đôi thu hút sự quan tâm hiện nay chính là cặp LGBT Ninh Anh Bùi (sinh năm 1994) và Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 1997). Tại sự kiện ở Hà Nội hay TPHCM, sự xuất hiện của cặp đôi “Chú Ninh-Anh Âm” được chào đón không khác gì sự xuất hiện của ngôi sao giải trí.

Người hâm mộ vây kín, mang cả băng rôn, poster cổ vũ hai chàng trai. Chính người trong cuộc cũng không thể hình dung có một ngày họ được chào đón như thế!

Những gì “Chú Ninh, Anh Âm” khoe trên mạng xã hội đa phần gần gũi, bình dị, hài hước, nhân văn… “Chú Ninh” đã xác định mục đích khi cởi mở đời riêng, đó là “truyền tải những hình ảnh tích cực của một người dám sống là chính mình”.

Hai chàng trai 9x truyền tải thông điệp tích cực qua những video trên TikTok, thậm chí qua cả nền tảng mạng xã hội mới hiện nay: “Mọi người hỏi niềm vui của mình hôm nay là gì? Là đâyyy. Về nhà được mẹ nhắn tin động viên, được tiếp thêm năng lượng thì còn gì hạnh phúc hơn”. Đến đây “chú Ninh” khoe ảnh chụp tin nhắn của người thân, toàn những lời lẽ đong đầy yêu thương: “Hai đứa hãy nắm tay nhau đi đến cuối con đường…”;

“Cố gắng, cố gắng rồi các con sẽ vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều nhé”… Nhiều tài khoản để lại bình luận: “Hu hu, khóc mất thui”; “Đọc mà cảm động quá chừng”… Có khi “Chú Ninh, Anh Âm” chỉ cần khoe một bức ảnh cùng nhau nấu ăn trong gian bếp cũng đã đủ làm người hâm mộ xốn xang.

Đã có nhiều người tìm cách giải mã cơn sốt “Chú Ninh-Anh Âm”. Có người bảo, thích cặp đôi vì sự dễ thương, hài hước, lành mạnh. Có người tò mò muốn xem hai chàng trai yêu nhau ra sao, xem nhiều lại bị thích, trở thành fan cuồng lúc nào không hay…

Cũng có nhiều người muốn tìm dư vị của truyện, phim ngôn tình đam mỹ trong đời thực và gõ cửa “Chú Ninh-Anh Âm”…

Từ cơn sốt “Chú Ninh-Anh Âm” có người tìm ra công thức để chuyện tình nổi tiếng trên mạng xã hội: Hài hước + Lành mạnh = Thành công. Cuộc sống bộn bề, gấp gáp hôm nay càng chứng minh giá trị của câu nói dân gian: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.

Cặp đôi Ngô Thanh Vân-Huy Trần cũng gây ấn tượng và được cư dân mạng yêu mến nhờ công thức ấy. Mấy ngày trước, Ngô Thanh Vân không ngại tự trào trên trang cá nhân hơn 3 triệu người theo dõi: “Nhà này tui nói… Hong có (không có) đứa nào bình thường hết á”. Chị tung đoạn video hài hước quay cảnh Huy Trần trong vũ điệu được cư dân mạng đặt tên “điệu nhảy chờ toilet”.

Nhiều mặt cười dành cho điệu nhảy gây cười của Huy Trần: “Cười chảy nước mắt vì cặp đôi”; “Cười muốn nội thương”… Một tài khoản còn cảm ơn liệu pháp tinh thần của Ngô Thanh Vân-Huy Trần: “Các bạn đã làm mình cười nắc nẻ sáng thứ hai đầu tiên sau khi bị stress nặng”.

Tài khoản khác đánh giá: “Giống như mỗi ngày trong đời đều là một ngày vui. Họ thoải mái với nhau, là chính mình trong cuộc sống vợ chồng”. Một fan cứng của Ngô Thanh Vân-Huy Trần viết: “Sức mạnh tinh thần của sự Hạnh Phúc làm thay đổi cá tính của một con người, không phân biệt người của công chúng hay người dân bình thường”.

Cho nên, ngay cả chưa có dự án phim ảnh mới cái tên Ngô Thanh Vân cũng không thể chìm. Gần đây, cặp đôi mở quán ăn, khách đông nườm nượp, có khi cũng nhờ một phần hiệu ứng tình tang được yêu thích trên mạng xã hội chăng?

Áp lực khi yêu người kém cả giáp

Những chuyện tình lạ, như chuyện tình LGBT, tình yêu lệch tuổi… dễ được quan tâm trên mạng xã hội. Song không phải mọi cặp đôi đều thu về hiệu ứng tích cực. Lệ Quyên sau khi “đường ai nấy đi” với ông chủ phòng trà vẫn tiếp tục gây chú ý về đời tư. Giọng ca “Giấc mơ có thật” không ngại công khai tình trẻ kém chị 12 tuổi. Họ sánh vai trong sự kiện, trong những cuộc vui, trong những chuyến du lịch… và chia sẻ thoải mái trên mạng xã hội.

Lâm Bảo Châu từ cái tên ít được biết đến đã thành “người nổi tiếng” từ ngày sánh vai “Chị Đẹp”. Trong liveshow “Lệ Quyên - Love Concert” nhân dịp 8/3 năm ngoái khi Lệ Quyên hát “Triệu đoá hồng”, Lâm Bảo Châu bất ngờ sắm vai chàng hoạ sĩ si tình lên sân khấu tặng nàng ca sĩ một đoá hồng.

Nhưng màn thể hiện đắm đuối ấy không được vỗ tay. Có người nhận xét, nhìn cặp đôi cứ “kịch, không thật”, kẻ lại chê “làm lố”… Thậm chí, không ít tài khoản trên mạng xã hội nghi ngờ tình yêu chân thành của Lâm Bảo Châu dành cho bạn gái hơn tuổi.

Lệ Quyên từng phản ứng trên mạng xã hội, chị viết rằng “người ta” chẳng phải “búp bê trong tủ kính mà nói nuôi người ta”: “Chẳng ai nuôi ai cả đâu, điên à. Tôi làm cái này anh cũng phải làm cái khác”.

Theo Lệ Quyên, người làm việc không tên ở hậu phương có khi còn vất vả hơn người xông pha ra trận. Nhân đây, chị cũng nhắc nhở những ai hay bình phẩm chuyện thiên hạ: “Thường thì, người có cuộc đời tốt đẹp không bao giờ có thời gian bình phẩm chuyện thiên hạ”. Nhưng muốn không bị bình phẩm thì có khi cũng nên chọn phương án yêu giấu chứ đừng yêu công khai?

Phải chăng vì tình yêu lệch tuổi của Lệ Quyên-Lâm Bảo Châu thiếu những điều bình dị, hài hước nên ít được chào đón, đồng cảm? Lệ Quyên khoe quà sinh nhật của người yêu tặng lại vô tình hay hữu ý tiết lộ giá trị của món quà cùng thu nhập của bạn trai: “Món quà của anh làm em hạnh phúc lắm vì em biết đây là điều tốt nhất có thể anh dành cho em rồi, mà không cần đắt đỏ thế đâu, hết cả cái hợp đồng check in quảng cáo của anh còn gì”. Tình trẻ đáp lại: “Mua xong nghèo luôn. Cơ vẫn còn bất ngờ nữa, bé đợi nha”.

Ngược lại, Ngô Thanh Vân lại lười khoe quà xa xỉ, chị tung mấy tấm hình kỷ niệm 2 năm ngày cưới và viết nhiều dòng tâm tình gửi chồng, không quên thêm “gia vị” hài hước: “Nhờ gặp chồng mà vợ rẽ sóng đạp gió đi bán mì (…). Vợ chồng mình có nhiu vui nhiu. Đồng lòng là được, vui là được (…). Chúng ta sẽ là cặp đôi, bật nhạc nào thì nhảy nhạc đó cùng nhau chồng hén…”.

Nhưng nếu Lệ Quyên cũng hài hước, vui vẻ giống Ngô Thanh Vân, Lâm Bảo Châu cũng nhảy điệu “chờ toilet” giống Huy Trần và chăm nấu nướng thì đi xem “người ta yêu nhau” trên cõi mạng cũng một màu, không phải chán sao?

Buông lời khiếm nhã mới chịu?

Nhu cầu ngắm “người ta yêu nhau”, nhất là ngắm tình yêu của những người nổi tiếng, luôn cao, không chỉ ở ta. Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc làm dấy lên nghi vấn bạn trai tỷ phú hôn Lisa (BlackPink) tại một sự kiện ở Monaco vừa qua đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc, thu hút tới 130 triệu lượt xem.

Nhất cử nhất động của cặp đôi nổi tiếng ở sự kiện hay đời thường đều gây chú ý, ngay cả vật dụng họ mang bên người như chiếc ốp điện thoại có tên “nửa kia” được viết tắt cũng bị “soi”.

Nhưng xem “người ta yêu nhau” với thái độ thế nào mới là điều đáng bàn trong thời mạng xã hội phát triển. Ngày chưa có mạng xã hội, thi sĩ Việt Phương ngắm “người ta yêu nhau” bằng trái tim ấm áp: “Đừng có bao giờ dứt bỏ nhau/ Yêu nữa, người ơi, chưa đủ đâu/ Đôi nào cần nối tình dang dở/ Đây trái tim ta hiến nhịp cầu”.

Bây giờ sau khi ngắm “người ta yêu nhau” trên mạng xã hội, có tài khoản còn dự đoán điềm xấu: “Chẳng mấy bữa lại chia tay thôi”; “Chị hết tiền, phi công cũng ngừng chuyến bay”… Cả khi người ta khoe ảnh cưới có tài khoản vẫn còn tranh thủ buông lời ác ý. Đừng nói phụ nữ yêu người kém tuổi mới gặp áp lực.

Trước đây, tỷ phú Hoàng Kiều yêu chân dài Ngọc Trinh cũng bị chế giễu: “Trâu già thích gặm cỏ non”. Vì thế, khi quyết định để ngỏ đời tư trên mạng xã hội, người có ảnh hưởng cũng cần cân nhắc tới những tác động tiêu cực ngoài mong muốn. “Chơi” mạng xã hội kiểu Lệ Quyên hay một số “sao” ở ta có vẻ thiếu bình tĩnh.

Chính những màn đôi co của giọng ca “Giấc mơ có thật” trên mạng xã hội đã làm hình ảnh chị bị xấu đi ít nhiều trong mắt khán giả. Thậm chí, người hát về nhạc tình yêu say đắm, lại cũng đang say đắm trong tình yêu còn bị gắn mác “mỏ hỗn” mới phiền.

Nên học Hương Tràm? Đời sống tình cảm của nghệ sĩ kích thích sự quan tâm của khán giả đã kéo theo những kiểu trục lợi “câu view” trên mạng xã hội… Gần đây, ca sĩ Hương Tràm đã tìm đến pháp luật để bảo vệ mình. Giọng ca “Em gái mưa” tố giác việc bị nhiều trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, YouTube, TikTok… lồng ghép hình ảnh, đăng thông tin sai sự thật về cô, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ, ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống cá nhân, danh dự, hình ảnh của cô trước công chúng, khiến cô thiệt hại về tinh thần và vật chất. Nhiều khán giả ủng hộ cách xử lý của Hương Tràm. Họ đánh giá hành động này góp phần làm sạch môi trường mạng và cho rằng, nhờ pháp luật can thiệp hữu hiệu, văn minh hơn hẳn việc đôi co trên mạng xã hội. Trước thềm đám cưới, diễn viên Midu cũng gửi đơn khiếu nại đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đề nghị xử lý việc đưa thông tin sai sự thật về cô trên Fanpage Facebook “T.S.M.N” và kênh TikTok “C.B”.