Tranh đàn ông khỏa thân của Picasso trị giá hơn 100 tỷ đồng

TPO - Kiệt tác về ba người đàn ông khỏa thân của danh họa Picasso đã tìm thấy chủ nhân mới sau phiên đấu giá vào tuần trước.

Bức tranh “Nus masculins (Les trois âges de l'homme)” vẽ ba người đàn ông khỏa thân của danh họa Picasso đã được bán với giá hơn 4 triệu euro (khoảng 101 tỷ đồng) trong phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật theo trường phái ấn tượng và đương đại Art Impressionniste et Moderne Evening Auction vào tối 24/3 do nhà đấu giá Sotheby's (New York, Mỹ) tổ chức.

Tác phẩm ra đời vào tháng 10/1942, có chữ ký của Picasso ở góc trái. Bức tranh vẽ ba người đàn ông khỏa thân ở những độ tuổi khác nhau trong một xưởng vẽ. Người trẻ tuổi nhất đang ngồi thổi kèn trên bậu cửa sổ, người trung tuổi đứng cầm mặt nạ và người đàn ông cao tuổi nhất nằm ngủ trên sàn.

Theo Sotheby’s, trong “Nus masculins (Les trois âges de l'homme)”, họa sĩ sử dụng rất ít màu sắc để lột tả rõ bầu không khí lắng đọng nhuốm màu chủ nghĩa khoái lạc. Một số chi tiết trong tranh gợi lên bầu không khí cổ điển của vùng Arcadia như cậu bé thổi kèn, chiếc mặt nạ gợi nhớ đến Commedia dell'arte – hài kịch Ý, người đàn ông đứng như tượng cổ, ông già như đại diện cho thần rượu Dionysus.

Picasso vẽ bức tranh vào thời điểm đang xảy ra Thế chiến II. Trong khi hầu hết mọi người tìm cách tránh xa nguy hiểm, ông lựa chọn ở lại Paris. Ông tự cô lập mình trong xưởng vẽ ở đường Rue des Grands-Augustins (Paris).

Trong không gian khép kín đó, ông tìm thấy nguồn cảm hứng từ những bậc thầy trong quá khứ: tác phẩm tĩnh vật của Thời kỳ Hoàng kim Tây Ban Nha và các nghệ sĩ thời Phục hưng Ý Giorgione và Tiziano Vecelli. Ông khám phá các chủ đề và biểu tượng của các giai đoạn cuộc đời. Danh họa cũng không còn sử dụng phong cảnh làm nền để mô tả vòng quay cuộc sống nữa, thay vào đó là lấy luôn bối cảnh trong xưởng vẽ.

Trong quá trình sáng tạo, Picasso đi sâu vào thẩm mỹ riêng, mang đến sự gắn bó với truyền thông. Bức tranh về 3 người đàn ông khỏa thân đại diện cho ba thời đại khác nhau. Cậu bé thổi kèn được cho là dư âm từ tác phẩm La Flete de Pa (1923). Người đàn ông cầm mặt nạ giống với bức tranh vẽ ở Juan-les-Pins (Pháp) vào ngày 23/4/1936. Người đàn ông đang ngủ trên sàn được lấy cảm hứng từ các tác phẩm của năm 1953-1954. Ngoài ra, bức tượng bên phải giống bức tranh vẽ ngày 4/8/1931.

Qua “Nus masculins (Les trois âges de l'homme)”, Picasso muốn khẳng định niềm tin vào sức mạnh của nghệ thuật như một phương tiện vượt qua bi kịch trước sự tàn khốc của chiến tranh và sự tan vỡ của nền văn minh châu Âu.

Tú Oanh