Nữ DJ Hàn Quốc bị hãng hàng không ép cởi quần, yêu cầu rời máy bay

TPO - Nhân viên viên của hãng hàng không American Airlines đã yêu cầu nữ DJ nổi tiếng Hàn Quốc phải cởi quần do thiết kế có sử dụng ngôn ngữ thô tục.

Ngày 26/4, Soda – một trong những DJ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, chia sẻ trên Twitter cá nhân về tình huống khó chịu với nhân viên của hãng hàng không American Airlines (Mỹ).

Soda cho biết, trong chuyến bay từ New York đến Los Angeles (Mỹ), cô mặc một chiếc quần dài đen in kín một từ chửi thề trong tiếng Anh. Nữ DJ không thể ngờ vì chiếc quần này, cô bị nhân viên hàng không của American Airlines yêu cầu rời khỏi máy bay với lý do trang phục không phù hợp với quy định của hãng.

Do đã lên lịch trình từ trước, Soda cần phải đến được Sân bay Quốc tế Los Angeles đúng giờ nên cô đã cố gắng giải thích với nhân viên. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của cô đều vô ích.

Tuy nhiên, điều khiến Soda bức xúc là cô bị buộc phải cởi quần trước mặt toàn bộ phi hành đoàn. Đáng nói hơn, dù đã thực hiện theo yêu cầu, cô vẫn không được phép trở lại máy bay, thậm chí còn bị nghe những bình luận không cần thiết.

Cuối cùng, Soda cũng được lên chuyến bay khác sau hơn một giờ trì hoãn. Người đẹp đã phải lột trái chiếc quần để che đi những chữ viết thô tục. Theo nữ DJ, cô hoàn toàn có thể làm điều đó trên chuyến bay trước đó, không cần phải mất thời gian chờ đợi như vậy.

Soda không quên nhấn mạnh, không hề biết việc mặc trang phục có ngôn ngữ “nhạy cảm” là bị cấm trên chuyến bay của American Airlines và cũng không có ai phổ biến cho cô về quy định đó trước khi lên máy bay.

Soda tiết lộ, bản thân đã “đau đớn và run rẩy vì sợ hãi” trước hành vi quấy rối đến từ tiếp viên hàng không, cũng như những bất tiện mà tình huống đó tạo ra cho những người khác trên máy bay.

Sao nữ tuyên bố sẽ tẩy chay hãng hàng không của Mỹ để góp phần ngăn chặn điều tương tự xảy ra với những hành khách khác.

Bài đăng của Soda thu hút sự quan tâm từ đông đảo dân mạng. Đa phần dân mạng cho rằng, chiếc quần của Soda có thể khiến người khác khó chịu, nhưng phía hãng hàng không nên có cách xử lý tế nhị, tôn trọng khách hàng hơn.

Hiện, American Airlines chưa phản hồi về cáo buộc từ Soda.

Tú Oanh