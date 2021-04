Trăng tròn đã giúp giải phóng siêu tàu trên kênh đào Suez thế nào?

TPO - Hơn 10 ngày qua, thế giới bị đảo lộn bởi sự kiện con tàu chở hàng siêu nặng Ever Given bị mắc cạn, gây tắc nghén kênh đào Suez, tuyến hàng hải đường biển quan trọng hàng đầu thế giới, nhưng với sự trợ giúp nhỏ từ mặt trăng tròn, con tàu chở hàng khổng lồ Ever Given đã thoát nạn, giao thông hết tắc nghẽn.