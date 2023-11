Trái banh tennis khổng lồ cao bằng tòa nhà 2 tầng tọa lạc tại Landmark 81

Thương hiệu thời trang nổi tiếng Fila vừa “ gây sốt ” với màn ra mắt bộ sưu tập đặc biệt được gói gọn trong quả banh tennis “khổng lồ ” cao gần 8 mét, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 19/11 tại Vincom Center – Landmark 81, TP. HCM để giới thiệu bộ sưu tập mới của Fila kết hợp cùng Smiley - một biểu tượng mặt cười nổi tiếng toàn cầu. Với Slogan “Take the time to Smile and Have fun with tennis” (Dành thời gian để mỉm cười và Trải nghiệm thú vị cùng tennis), bộ sưu tập muốn truyền cảm hứng tích cực, tinh thần lạc quan và yêu thể thao đến với cộng đồng.

Trước ngày diễn ra sự kiện, giới trẻ Sài thành đã nô nức kéo đến Landmark 81 để tận mắt chiêm ngưỡng trái banh tennis lớn nhất được đặt ngay bên cạnh sảnh sự kiện ngoài trời tại tòa nhà cao nhất Việt Nam. Được biết, toàn bộ vật liệu làm nên trái banh “nhập khẩu” hoàn toàn từ Malaysia, có khối lượng lên đến 12.195 kg, với đường kính 7,5 mét. Đội ngũ thi công đã làm việc liên tục trong 3 ngày để dựng lên “công trình” thú vị này.

Để tránh quá tải số lượng người vào trong trái banh, ban tổ chức đã bố trí cho các bạn trẻ xếp hàng lần lượt từng người một và giới hạn thời gian tham quan khu trưng bày. Đây là không gian vô cùng độc đáo với những items thời trang mới nhất từ nhà Fila lấy cảm hứng từ môn thể thao quần vợt. Bộ sưu tập mới đa dạng phong cách, từ crop-top, áo thun, giày thể thao cho đến quần và chân váy... Đặc biệt, những sản phẩm này chưa từng có mặt tại bất cứ cửa hàng nào của Fila trên toàn quốc.

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập mới, sự kiện ra mắt BST Fila x Smiley có nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn. Các bạn trẻ đến đây không chỉ tranh thủ check-in mà còn chơi game nhận quà từ đơn vị tổ chức như trái banh tennis hình Smiley, sticker vui nhộn, vớ (tất) Fila. Các hoạt động bên cạnh trái banh khổng lồ khiến bạn trẻ háo hức tham gia như: workshop làm đế ly theo phong cách Mosaic, tận hưởng hương vị kem lạnh “thuần tự nhiên” miễn phí đến từ Pháp. Đặc biệt, nhiều ưu đãi mua sắm đặc quyền các sản phẩm của Fila cũng được hãng công bố dành riêng cho những khách hàng tham gia trải nghiệm tại sự kiện.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện 5 ngày tại Landmark 81 là “Music Night”, đêm nhạc dành cho giới trẻ. Rapper Pháp Kiều, á quân Rap Việt mùa 3 sẽ góp mặt cùng dàn vũ công, DJ tên tuổi. Buổi biễu diễn chắc chắn sẽ làm cho khán giả một phen “đã mắt sướng tai”, cơ hội để bạn trẻ “cháy” hết mình cùng với âm nhạc sống động, đỉnh cao. Chương trình sẽ mở cửa tự do cho tất cả các tín đồ thời trang lẫn các bạn sinh viên, các gia đình trẻ, … mọi thành phần đều có thể tham dự.

Music Night sẽ diễn ra vào 19 giờ tối ngày 18/11 hứa hẹn sẽ “bùng cháy” với màn trình diễn được mong chờ nhất của rapper Pháp Kiều. Chương trình diễn ra ngoài trời với sức chứa dự kiến lên đến hàng nghìn khán giả.

Với sự xuất hiện mang tính đột phá và sáng tạo, sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Fila lần này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những người yêu thời trang, đánh dấu một bước tiến mới của thương hiệu có lịch sử hàng trăm năm tại thị trường Việt Nam.

Khởi nguồn từ một hãng thời trang cao cấp ở Italy từ hơn 100 năm trước, Fila dần mở rộng thị trường và từng được coi là “cơn bão” thời trang đường phố thế giới thập niên 1990 với những sản phẩm đình đám như áo phông, dép lê, giày thể thao… Hiện Fila là thương hiệu nổi tiếng về thời trang thể thao và dạo phố với phong cách đa dạng, trẻ trung, năng động.

Tại Việt Nam, Fila ngày càng được giới trẻ ưa chuộng và “được lòng” cả nhiều ngôi sao giải trí nhờ thiết kế vừa “chất chơi”, cá tính vừa mang tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.

Xem thêm thông tin tại:

Facebook: https://www.facebook.com/filavnofficial

Instagram: https://www.instagram.com/filavietnam/