TPHCM tổng kiểm tra, xử lý 100% vi phạm về phòng cháy tại các khu nhà trọ

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM cho biết trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người.

Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, các vụ cháy đã gây thiệt hại về tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Các địa phương xảy ra cháy nhiều là TP Thủ Đức, quận 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh… Các vụ cháy xảy ra chủ yếu là nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và công ty - doanh nghiệp.

Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố trong sử dụng thiết bị điện, vi phạm các quy định an toàn phòng cháy, bất cẩn trong sinh hoạt...

Trước tình hình cháy diễn biến phức tạp, Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC07 và công an các địa phương tổ chức thực hiện tổng rà soát, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ…

Qua kiểm tra, các đơn vị sẽ tổng hợp báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy đối với loại hình cơ sở này, rút ra những tồn tại, bất cập để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

“Công an TP sẽ tổng kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định. Các cơ sở vi phạm bắt buộc phải khắc phục những tồn tại, vi phạm về phòng cháy” - Đại tá Huỳnh Ngọc Quan cho biết.

Trước đó, cuối năm 2023, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong, TPHCM cũng mở đợt tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy. Qua kiểm tra, tổng số cơ sở nhà chung cư, nhà trọ, ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao là 10.493. Trong đó, số cơ sở thuộc loại hình nhà chung cư là 1.345 cơ sở.

Số nhà ở nhiều căn hộ là 32 cơ sở; số cơ sở thuộc loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê là 55.446; số nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao là 3.670.

Trong đó, PC07 đã xử lý vi phạm 6.525 cơ sở với 7.546 hành vi vi phạm về phòng cháy bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt là hơn 11,5 tỷ đồng.

Có 17 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, tạm đình chỉ 36 cơ sở.