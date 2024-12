TPHCM tiếp tục se lạnh, khả năng mưa vào dịp Giáng sinh

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong những ngày cuối tuần, về đêm và sáng sớm, thời tiết khu vực TPHCM se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-23 độ C...

Sáng nay (20/12), TPHCM và các tỉnh thành khu vực Nam bộ đón ngày mới trong không khí se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Riêng các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ khoảng ngày 21 - 22/12, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh hơn xuống Bắc bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ suy yếu và rút dần ra phía Đông, khoảng ngày 23 - 24/12 có xu hướng lấn tây và có trục qua Trung bộ. Đồng thời khoảng ngày 24/12, nhiễu động hình thành ở ngoài khơi Nam Biển Đông di chuyển hướng tây tây bắc về phía đất liền Nam bộ và khả năng gây mưa trái mùa cho khu vực này.

Bên cạnh đó, gió Đông Bắc trên vùng biển phía đông Nam bộ hoạt động trung bình đến mạnh.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ còn tiếp tục se lạnh trong những ngày tới.

Riêng ngày 24/12, thời tiết phổ biến nhiều mây, từ chiều tối và đêm có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể. Ngày 25/12 có mưa với khả năng một vài nơi có mưa vừa, chủ yếu xảy ra vào khoảng trưa đến chiều tối.

Do không khí lạnh tăng cường, về đêm và sáng sớm, thời tiết khu vực TPHCM se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 20 - 23 độ C, ban ngày trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 - 32 độ C.