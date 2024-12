TPHCM se lạnh, hết mưa trái mùa

TPO - Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, đợt mưa trái mùa tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ đã kết thúc, những ngày còn lại trong tuần giữa tháng 12 không mưa hoặc có mưa nhỏ không đáng kể. Do không khí lạnh tăng cường, thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm.

Sáng 16/12, người dân TPHCM đón ngày mới trong thời tiết se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 23 độ C. Để giữ ấm cho cơ thể, nhiều người dân rời nhà vào sáng sớm phải mặc thêm áo khoác khi ra đường.

Chị Phương Ngân (ngụ tại TP Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ: “Sáng nay tôi thấy trời bắt đầu se lạnh, cảm giác trời lành lạnh bắt đầu từ khoảng 2 ngày nay, nhưng hôm nay là rõ nhất. Tôi xem trên điện thoại thì thấy nhiệt độ chỉ có 22 - 23 độ C vào sáng sớm. Đến hơn 7h30, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì ở mức khoảng 24 - 25 độ C”.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay thời tiết khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh hoạt động mạnh. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường.

Dự báo đợt mưa trái mùa tại TPHCM và Nam bộ đã kết thúc vào ngày 15/12, những ngày còn lại trong tuần giữa tháng 12 không mưa hoặc có mưa nhỏ không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất giảm, vào ban đêm và sáng sớm trời se lạnh, một vài ngày có sương mù nhẹ vào lúc sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 33 độ C; thấp nhất 22 - 25 độ C.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông. Gió Đông Bắc phổ biến cấp 5, có lúc cấp 6, từ ngày 14 - 18/12 khả năng tăng lên đến cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ trung bình khu vực thấp nhất phổ biến từ 22 - 25 độ C, cao nhất phổ biến từ 29 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết các tỉnh, thành Nam bộ trong hôm nay (16/12) trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.