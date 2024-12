TPHCM khả năng có mưa trái mùa vào dịp Giáng sinh

TPO - Cơ quan Khí tượng Dự báo trong dịp lễ Giáng sinh, thời tiết TPHCM sẽ se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 độ C, ngoài ra trong ngày 24/12, khả năng xuất hiện mưa trái mùa với lượng nhỏ. Từ ngày 25/12, một vài nơi sẽ có mưa vừa vào khoảng trưa đến chiều tối.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ vừa có thông tin dự báo sớm thời tiết lễ Giáng sinh ở khu vực TPHCM (từ ngày 23 đến 24/12/2024).

Theo dự báo, khoảng ngày 21 và 22/12, không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam, đồng thời rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục lên phía bắc với một vùng áp thấp trên khu vực Nam biển Đông.

“Trong những ngày gần và trong lễ Giáng sinh, thời tiết TPHCM chịu ảnh hưởng kết hợp của 2 hệ thống thời tiết phân tích trên”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết.

Dự báo thời tiết TPHCM phổ biến nhiều mây, từ chiều tối ngày 24/12 có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể kéo dài trong đêm 24/12. Ngày 25/12, có mưa với khả năng ở một vài nơi có mưa vừa, chủ yếu xảy ra vào khoảng trưa đến chiều tối.

Do không khí lạnh tăng cường, về đêm và sáng sớm, thời tiết khu vực se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-23 độ C, ban ngày trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.