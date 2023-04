TPHCM 'chốt' hạn báo cáo phương án tiếp nhận các công trình tặng Thủ Đức

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu TP. Thủ Đức phối hợp các sở ngành báo cáo UBND thành phố phương án tiếp nhận trước ngày 28/4/2023 và phương án hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình gồm: Trụ sở UBND phường An Lợi Đông, Trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường và Trường THCS tại phường An Phú.

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Phan Văn Mãi liên quan đến tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2023 và giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của thành phố Thủ Đức tại buổi làm việc ngày 13/4 vừa qua.

Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất với nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phát triển KT-XH TP. Thủ Đức trong các quý còn lại năm 2023.

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu lãnh đạo TP. Thủ Đức rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai các cơ chế đặc thù liên quan đến TP. Thủ Đức của Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54 của Quốc hội, để khi Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5 thì tiến hành triển khai ngay.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng đề nghị Thủ Đức nghiên cứu, đề xuất UBND TPHCM phương thức quản lý Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia TPHCM để xây dựng công cụ, giải pháp tạo nguồn lực phát triển cho TP. Thủ Đức; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến 3 đơn vị này trong quý II/2023.

UBND TP. Thủ Đức khẩn trương rà soát, tập trung tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục của doanh nghiệp và người dân, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến dự án triển khai trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất giải quyết các công trình, dự án giao thông lớn trên địa bàn Thủ Đức, ông Phan Văn Mãi thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung đầu tư đoạn đường kết nối tuyến D1 Khu Công nghệ cao và đường Nguyễn Xiển.

Đối với kiến nghị bổ sung điểm kết nối giữa đường Vành đai 3 tại phường Long Bình, lãnh đạo thành phố giao Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố giải quyết trong tháng 5/2023.

UBND thành phố cũng thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm xã hội hóa đầu tư công viên Cầu Sài Gòn, giao UBND TP. Thủ Đức lập đề án triển khai thực hiện trên cơ sở Kết luận 14 của Bộ Chính trị về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

"Chốt" phương án tiếp nhận các công trình được doanh nghiệp tặng

Với đề xuất tiếp nhận các công trình được doanh nghiệp tài trợ gồm Trụ sở hành chính phường An Lợi Đông, Trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường và Trường THCS tại phường An Phú, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND TP. Thủ Đức, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu đề xuất của UBND TP. Thủ Đức; báo cáo UBND thành phố phương án tiếp nhận trước ngày 28/4/2023 và phương án hoàn thành đưa các công trình trên vào sử dụng cuối năm 2024.

Trạm trung chuyển chất thải rắn Long Trường do Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam đề xuất đầu tư với kinh phí 72 tỷ đồng; còn điểm trường THCS tại phường An Phú được Công ty TNHH Sài Gòn Sports City tài trợ với mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

Trong khi đó, trụ sở UBND phường An Lợi Đông hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, thuộc khu đất nhà nước, nằm trong lòng Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Trước đó, lãnh đạo TP. Thủ Đức cho biết các doanh nghiệp đề xuất đầu tư các công trình theo hình thức "chìa khoá trao tay" trên phần diện tích đất nhà nước, khi xây dựng xong sẽ bàn giao cho chính quyền quản lý, sử dụng. Trước các đề nghị này, TP. Thủ Đức chưa trả lời ngay bởi chưa có hành lang pháp lý quy định cụ thể việc này.