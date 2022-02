TPHCM bắt đầu in, cấp thẻ BHYT mẫu mới từ hôm nay, mẫu cũ có dùng được không?

TPO - Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Ngày 11/2, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, kể từ hôm nay (11/02), BHXH thành phố sẽ thực hiện in, cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới theo quy định cho người mới tham gia lần đầu hoặc cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, thay đổi thông tin ghi trên thẻ.

BHXH TPHCM đã thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân; các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị quản lý người tham gia BHYT trên địa bàn Thành phố để phối hợp thực hiện.

“Thẻ BHYT mẫu cũ đã được cấp trước ngày 11/02/2022 vẫn tiếp tục sử dụng để khám chữa bệnh BHYT. Thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám chữa bệnh BHYT. Người tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định” - đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết.

Theo BHXH TPHCM, Thẻ BHYT mẫu mới có dấu phiên hiệu in sẵn của BHXH Việt Nam do Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ thừa lệnh Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký (mẫu thẻ BHYT cũ dấu phiên hiệu của BHXH Thành phố do Giám đốc BHXH Thành phố ký).

Mã số trên thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã thẻ BHYT hiện hành); không thể hiện địa chỉ người tham gia, chỉ thể hiện nơi cấp, đổi thẻ BHYT.

Mã mức hưởng BHYT được chuyển xuống cùng dòng thể hiện ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã đối tượng sinh sống; còn lại các nội dung khác vẫn như mẫu thẻ BHYT cũ.