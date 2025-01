TPHCM 24/7: HMPV không phải là vi rút mới; CSGT nói về việc trả thưởng cho người báo vi phạm

TPO - Vi rút gây bệnh nguy hiểm ở Trung Quốc đã lưu hành tại TPHCM; Lần đầu tiên, TPHCM bắn pháo hoa ở 15 điểm đón Tết 2025; Bắt đầu lắp 50 mũi tên cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ; Khách cởi đồ chụp ảnh ở Metro số 1 TPHCM,... là những tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

Vi rút gây bệnh nguy hiểm ở Trung Quốc đã lưu hành tại TPHCM

Theo Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại TPHCM, đơn vị từng ghi nhận tình trạng đa dạng tác nhân vi rút thường gặp trong đợt bùng phát viêm hô hấp trẻ em vào cuối năm 2023. Trong đó, tác nhân HMPV được phát hiện với tỷ lệ 15%. Sở Y tế TPHCM khẳng định HMPV không phải là vi rút mới, đây là một trong số các tác nhân gây viêm hô hấp ở trẻ em đang lưu hành tại TPHCM.

Trong bối cảnh bệnh đang bùng phát tại Trung Quốc, Sở Y tế khuyến cáo cộng đồng không chủ quan trước những diễn biến có thể xảy ra. Hiện nay, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM và các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, sẵn sàng triển khai hoạt động kiểm dịch y tế tại sân bay và cảng biển nhằm phát hiện sớm và ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. (XEM CHI TIẾT)

Lần đầu tiên, TPHCM bắn pháo hoa ở 15 điểm đón Tết 2025

UBND TPHCM vừa có văn bản nhất trí với đề xuất Bộ Tư lệnh Thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 15 điểm với 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao được dự kiến sẽ thực hiện tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Ngoài ra, sẽ có 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại nhiều địa điểm khắp thành phố. Thời gian bắn pháo hoa sẽ thực hiện trong 15 phút, từ 00h00 đến 00h15’ ngày 29/1/2025 (nhằm Mùng 1 tháng Giêng năm Ất Tỵ). (XEM CHI TIẾT)

Bắt đầu lắp 50 mũi tên cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ

Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải TPHCM bắt đầu triển khai lắp đặt hàng chục đèn tín hiệu giao thông, hiển thị mũi tên màu xanh kèm theo biểu tượng xe máy tại nhiều giao lộ khu vực trung tâm TPHCM như quận 1, 3, Phú Nhuận....

Sau khi lắp đặt mũi tên xanh tại các giao lộ đủ điều kiện an toàn, xe máy có thể rẽ phải khi đèn đỏ. Việc này sẽ giúp người dân chấp hành tốt hơn quy định, đồng thời đi lại thuận tiện, giảm ùn ứ xe cộ.

Sau khi lắp xong 50 mũi tên, trung tâm sẽ tiếp tục khảo sát, theo dõi, rà soát để đề xuất điều chỉnh, bổ sung lắp đặt thêm tại các vị trí khác nếu phù hợp. (XEM CHI TIẾT)

Metro số 1 được tái hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết

Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) cho biết, Đường hoa Tết Ất Tỵ 2025 có những hình ảnh biểu tượng của công nghệ đang hình thành và phát triển tại TPHCM như tuyến metro số 1, robot AI..., minh chứng cho một thành phố đang vươn mình trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự sáng tạo.

Linh vật rắn tại cổng Đường hoa là cặp đôi Ngân Tỵ (con cái) dài 25m và Kim Tỵ (con đực) dài 42m, toàn thân uốn lượn ba vòng đan xen nhau tạo rộng hơn 11m, cao trên 6m. Cặp linh vật có 70% vật liệu chế tác là vật liệu thân thiện môi trường.

Ngoài ra, tại Đường hoa còn có khoảng 90 tạo hình linh vật Tỵ được thể hiện với đa dạng sắc thái và hình dáng, nhí nhảnh đáng yêu. Phần đầu có thể chuyển động để tạo nên các tiểu cảnh “Tỵ trẩy hội”, “Tỵ đồng hành”,...(XEM CHI TIẾT)

Cảnh sát giao thông TPHCM nói về việc trả thưởng cho người báo vi phạm

Theo thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM, từ khi thực hiện Nghị định 168, tình trạng “leo lề”, lưu thông ngược chiều, không đúng làn đường của người dân được hạn chế nhiều.

Về việc người dân cung cấp thông tin và hình ảnh vi phạm để nhận thưởng, ông Hải nói rõ theo nghị định, mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của 1 vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt, tối đa 5 triệu đồng. Hiện tại, đơn vị chưa thực hiện việc chi trả thưởng do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)

Khách cởi đồ chụp ảnh ở Metro số 1 TPHCM

Công ty vận hành Metro số 1 đã ghi nhận nhiều trường hợp hành khách xả rác, xô đẩy khi lên tàu. Thậm chí, nhân viên vận hành còn ghi nhận có người cởi bỏ trang phục, thiếu thuần phong mỹ tục khi chụp ảnh. Số lượng nhân viên của nhà ga tập trung phục vụ hành khách, không đủ để nhanh chóng ngăn cản khi có tình huống này.

Với nhiều trường hợp hành khách không tuân thủ văn hóa sử dụng metro, nhân viên tại nhà ga tăng cường nhắc nhở, giải quyết tình huống khó khăn phát sinh ngoài nhiệm vụ chính, làm tăng khối lượng công việc.

Bà chủ nhà hàng 'chỉ phục vụ khách nước ngoài' bị bắt

Ngày 11/1, Nguyễn Hoài Thương (39 tuổi, chủ nhà hàng Lolita ở quận 1) bị Công an quận 1 bắt tạm giam để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, Thương mở nhà hàng từ tháng 5/2022 đến nay, hoạt động chính là phục vụ ăn uống, hát karaoke (không phép). Bà chủ tuyển nhiều nữ nhân viên có ngoại hình gợi cảm, phục vụ ngồi hát, tiếp bia... và chỉ tiếp khách nước ngoài nhằm tránh bị lộ.

Để lôi kéo khách, tăng thu nhập, Thương cho phép nhân viên bán dâm ngay tại nhà hàng hoặc thuê phòng khách sạn gần đó. Giá "dịch vụ" được bà chủ quy định là 5 triệu đồng mỗi lượt, nếu qua đêm là 8 triệu; trong đó nhân viên hưởng 60%, còn lại là phí môi giới.