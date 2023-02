TPBVSK Vida Plus - Thắp hy vọng cho bệnh nhân ung bướu từ CuBa

TPBVSK Vida Plus chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh Cuba có khả năng hỗ trợ tăng sức đề kháng cho các bệnh nhân ung bướu. Sản phẩm giúp hỗ trợ kháng viêm, giảm đau, hiệp đồng với các phương pháp điều trị ung thư khác, hỗ trợ ngăn ngừa và phòng chống ung thư hiệu quả.

Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người mắc ung thư đứng thứ 2 trên thế giới. Nguyên nhân chính xác gây ra các bệnh ung thư hầu hết chưa được xác định. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa các tế bào ung thư và sự thay đổi gen trong tế bào. Và đây là một trong những cơ sở để nghiên cứu tìm kiếm phương pháp hỗ trợ tăng sức đề kháng cho các bệnh nhân ung bướu. Một trong số đó là sử dụng nọc bọ cạp xanh Cuba để ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

TPBVSK Vida Plus là kết quả của công trình nghiên cứu và thử nghiệm trong hơn 15 năm được thực hiện bởi các giáo sư đầu ngành của Cuba. Sản phẩm đã được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân ung bướu tại các bệnh viện của Cuba. Nhận thấy được hiệu quả của sản phẩm, Công ty Cổ phần TM & XNK Hưng Thắng (HT Pharma) đã đăng ký phân phối độc quyền sản phẩm tại Việt Nam. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại các bệnh viện và nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Vì vậy, người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

Nọc bọ cạp xanh Vida Plus đi sâu vào bên trong cơ thể, đảm nhận nhiệm vụ kháng viêm, giảm đau rất tốt. Đồng thời, các thành phần trong TPBVSK Vida Plus sẽ phá hủy các “càng bám” của tế bào ung thư vào những tổ chức lành trong cơ thể. Việc này giúp ngăn chặn quá trình truyền tín hiệu hình thành mạch máu mới. Khi nguồn máu bị gián đoạn, gãy đứt thì khối u sẽ không được cung cấp chất dinh dưỡng, oxy, từ đó kích thích tế bào ung thư hoại tử khô và chết theo chu trình. Bên cạnh đó, TPBVSK Vida Plus còn giúp trung hòa gốc tự do, ngăn chặn đột biến gen, tạo các tế bào sai hỏng, tế bào ung thư mới. Từ đó ngăn ngừa bệnh tái phát sau quá trình điều trị, phòng chống ung thư từ khi chưa hình thành.

Chiết xuất nọc bọ cạp xanh Cuba quý hiếm

Nọc bọ cạp xanh vốn được xem là “độc dược”. Tuy nhiên, theo các công trình nghiên cứu của các giáo sư đầu ngành tại Cuba, loại độc dược này khi được gạn đục khơi trong sẽ trở thành hoạt chất quý hiếm với nhiều tính năng dược học quý hiếm.

Cụ thể, theo chia sẻ của Tiến sĩ khoa học Fabio de J.Linares Pazos, nọc bọ cạp xanh có khả năng “lựa chọn” các tế bào ung thư rất tốt. Chúng chỉ tấn công vào những tế bào ung thư, không hề gây tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh. Đây là một trong những điểm vượt trội giúp khắc phục những hạn chế của những phương pháp điều trị thông thường. Bởi một số phương pháp điều trị thông thường có thể vô tình tác động đến cả những tế bào khỏe mạnh và làm ảnh hưởng đến cơ chế bảo vệ của các cơ quan chức năng.

Trong nọc độc của bọ cạp xanh có chứa Chlorotoxin. Đây là chuỗi peptit có chứa 36 axit amin có khả năng ức chế kênh vận chuyển clo qua màng tế bào. Sự ức chế tương đối mạnh sẽ giúp ngăn chặn sự di căn và phát triển của các tế bào ung thư.

TPBVSK Vida Plus hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân ung bướu

Đối với các bệnh nhân ung bướu, cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, tinh thần uể oải. Vì vậy, các thành phần trong TPBVSK Vida Plus, ngoài hỗ trợ ức chế sự phát triển của các tế bào gây ung thư còn giúp hỗ trợ nâng cao thể trạng cho người bệnh. Các hoạt chất trong TPBVSK Vida Plus hỗ trợ tăng sức đề kháng, cải thiện thể trạng cho người bị ung bướu. Nhờ đó, cơ thể sẽ có năng lượng để chống chọi với bệnh tật.

Nọc bọ cạp xanh Vida Plus đã được thử nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện lớn tại Cuba. Tại Việt Nam, TPBVSK Vida Plus cũng có gần 10 năm đồng hành cùng các bệnh nhân ung bướu. Khoảng thời gian đồng hành trên là bảo chứng cho hiệu quả của sản phẩm.

Sản phẩm cần sử dụng theo đúng liệu trình và liều lượng. Mỗi lần dùng 5 giọt TPBVSK Vida Plus ngậm dưới lưỡi hoặc uống 5 giọt TPBVSK Vida Plus pha cùng 15ml nước ấm. Khoảng cách giữa các lần là 12 giờ hoặc ngắn hơn tùy theo giai đoạn điều trị. Mỗi ngày có thể dùng từ 3-6 lần.

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng chữa bệnh.