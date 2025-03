Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 2: VF 3 đạt doanh số hơn 5.000 xe

TPO - Danh sách xe bán chạy nhất tháng 2 chứng kiến sự góp mặt của nhiều mẫu xe VinFast và Ford, trong khi Toyota chỉ có một đại diện là Vios.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 2/2025 chứng kiến sự khởi sắc về mặt doanh số của nhiều mẫu xe "hot" như Mitsubishi Xpander, Toyota Vios hay Honda City.

Trong khi đó, những mẫu xe thuộc top trên của tháng trước vẫn giữ phong độ là Ford Ranger và Mazda CX-5. Dẫu vậy, các vị trí dẫn đầu về doanh số của tháng 2 này đều gọi tên thương hiệu xe điện VinFast.

1. VinFast VF 3 (5.200 xe)

Theo số liệu từ VinFast, doanh số bán xe điện của hãng trong tháng 2 đạt hơn 12.500 xe. Đáng chú ý, trong số này có hơn 5.200 xe VF 3, tức chiếm tỷ trọng hơn 41% tổng lượng xe bàn giao của hãng.

Kết quả này giúp VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tháng, sau khi đã bàn giao 4.000 xe vào tháng 1. Với việc giá xe hiện tại được đưa xuống mức dưới 300 triệu đồng cho bản mua pin, doanh số của VinFast VF 3 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng tới.

2. VinFast VF 5 (3.300 xe)

Xếp sau VF 3 trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 2 là VinFast VF 5. Cụ thể, mẫu xe điện gầm cao cỡ A này đã bán được hơn 3.000 chiếc trong tháng vừa qua, giảm khoảng 300 xe so với tháng 1.

Như vậy, VinFast VF 3 và VF 5 đã có tháng thứ hai liên tiếp dẫn đầu doanh số toàn thị trường (cả xe điện và xe xăng/dầu). Tương tự VF 3, mẫu VF 5 cũng có sự điều chỉnh giá kể từ tháng 3.

3. VinFast VF 6 (2.000 xe)

Xếp sau VF 5 là VF 6, đánh dấu 3 vị trí đầu danh sách xe bán chạy nhất tháng gọi tên thương hiệu VinFast. Theo hãng xe Việt Nam, đã có gần 2.000 xe VF 6 được bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 2. Đây cũng là tháng hiếm hoi mà VinFast hé lộ doanh số riêng của mẫu SUV điện cỡ B này.

4. Ford Ranger (1.111 xe)

Kết thúc tháng 2/2025, Ford Ranger đã bán được 1.111 chiếc trên toàn thị trường. Con số này chỉ ít hơn 4 chiếc so với tháng trước, qua đó giúp mẫu bán tải Mỹ đứng thứ 4 trong top xe bán chạy nhất tháng.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ của Ranger trong tháng 2 cũng tăng tới 26%. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2025, mẫu xe chủ lực của Ford đã bán được 2.226 chiếc, tạm thời dẫn đầu toàn thị trường xe ô tô động cơ đốt trong.

5. Mitsubishi Xpander (1.053 xe)

Bám sát Ranger trên bảng xếp hạng là đối thủ quen thuộc Mitsubishi Xpander. Trong tháng 2 vừa qua, mẫu MPV Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 30%, đạt 1.053 xe. Kết quả này giúp Xpander lọt vào top 5 trong danh sách, đồng thời đứng thứ 2 trong nhóm xe động cơ đốt trong.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ của Mitsubishi Xpander tăng tới 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, "vua doanh số nhóm MPV" đã bàn giao được 1.861 xe và chỉ xếp sau Ranger trong cuộc đua ở nhóm ô tô động cơ đốt trong.

6. Mazda CX-5 (923 xe)

Kết thúc tháng 02/2025, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 923 xe, giảm nhẹ 8% so với tháng trước. Kết quả này khiến mẫu crossover Nhật Bản bị tụt hai bậc trong top 10 bán chạy nhất toàn thị trường nhưng đứng thứ 3 trong nhóm xe xăng/dầu.

Tuy nhiên, doanh số của CX-5 lại ghi nhận mức tăng 54% so với cùng kỳ 2024. Doanh số cộng dồn 2 tháng đầu năm 2025 của mẫu xe này đạt 1.923 chiếc, tạm thời dẫn đầu nhóm xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) chạy xăng tại Việt Nam.

7. Ford Everest (760 xe)

Với mức tăng trưởng doanh số lên tới 153% trong tháng 2, đạt 760 xe, Ford Everest đã vượt qua đàn em Territory để đứng hạng 7 trong danh sách xe bán chạy nhất tháng này. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Everest cũng tăng tới 117%.

Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số của Ford Everest đạt 1.060 xe. Con số này giúp mẫu xe đến từ Mỹ tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam.

8. Toyota Vios (754 xe)

Với doanh số 754 xe bán ra trong tháng 2, Toyota Vios đã góp mặt trở lại trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Kết quả bán hàng trên tăng 54% so với tháng 1 và tăng gần 350% so với cùng năm ngoái.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, Toyota Vios đã bán được tổng cộng 1.244 chiếc. Trong tháng 3 này, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách khuyến mãi cho Vios nhằm thúc đẩy doanh số cho mẫu sedan chủ lực.

9. Honda City (743 xe)

Tiếp tục đóng vai trò chủ lực của nhà Honda, mẫu sedan City đã bán được 743 xe trong tháng 2. Con số này tăng 31% so với tháng liền trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả bán hàng trên, Honda City xếp thứ 9 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 2, và đứng hạng 6 ở nhóm xe xăng/dầu. Tính từ đầu năm đến nay, mẫu xe chủ lực của Honda đã bán được 1.311 chiếc, tạm thời dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B.

10. Ford Territory (464 xe)

Vẫn góp mặt trong top xe bán chạy nhưng Ford Territory đã tụt 4 hạng xuống vị trí thứ 10 trong tháng 2/2025. Cụ thể, mẫu SUV cỡ C nhà Ford bán được 464 xe, giảm 34% so với tháng 1 nhưng tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2025, Ford Territory có tổng cộng 1.164 xe được bàn giao đến tay khách Việt. Mẫu xe này hiện đứng thứ 2 ở phân khúc SUV cỡ C, chỉ xếp sau Mazda CX-5 tuy nhiên cách biệt là khá lớn.