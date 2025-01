Toyota Vios – sedan bán chạy nhất Việt Nam 2024

Tháng cận Tết Nguyên đán, Toyota Vios bán hơn 1.500 chiếc, lũy kế đạt hơn 14.000 chiếc, tiếp tục khẳng định sức hút số một với khách hàng Việt.

2024 tiếp tục là một năm khó khăn với thị trường ô tô Việt Nam khi chỉ đến gần quý cuối, doanh số mới lấy lại nhịp tăng trưởng so với 2023. Ở nhiều phân khúc, trật tự mới được thiết lập do sự suy yếu của những cái tên từng dẫn đầu. Nhưng cũng có những nhóm xe, sức hút và niềm tin của khách hàng dành cho sản phẩm đó vẫn quá lớn. Sedan cỡ B, nơi có Toyota Vios hiện diện, là một ví dụ.

Nửa đầu 2024, do ảnh hưởng của nguồn cung, doanh số của Vios có phần chậm lại. Nhưng từ tháng 7, khi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo vốn có, mẫu sedan Toyota lại chứng minh sức mạnh tuyệt đối ở phân khúc này. Không tháng nào ở giai đoạn nửa sau 2024 Toyota Vios bán dưới 1.000 xe/tháng.

Càng về cuối năm và cận Tết Nguyên đán, nhu cầu của khách với Vios càng lớn. Cú nước rút thần tốc giai đoạn “lượt về” giúp mẫu xe Toyota cán đích với 14.210 xe, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng bán này của Vios tạo khoảng cách gần 700 chiếc so với đối thủ chính Hyundai Accent và ở vị trí thứ ba về doanh số là Honda City với 10.500 chiếc bán ra. Cục diện này so với 2023 hay hầu hết các năm trước vẫn không đổi.

Danh hiệu mẫu sedan bán chạy nhất Việt Nam lại một lần nữa thuộc về Toyota Vios. Hay nói cách khác, Vios vẫn là chiếc xe vừa vặn, hợp với nhu cầu của số đông khách hàng mua xe lần đầu tại Việt Nam. Hơn 20 năm qua, để tìm ra mẫu xe khơi mào cho xu hướng ô tô hóa của người Việt, thì đó là Toyota Vios với hàng trăm nghìn chiếc Vios lăn bánh trên đường, từ xe cá nhân đến chạy dịch vụ. Mẫu xe Toyota có thể là khởi đầu cho giấc mơ “4 bánh”, hoặc là công cụ để kinh doanh, cải thiện thu nhập của nhiều người trước khi “mơ” đến các phân khúc xe cao cấp hơn.

Với nhiều khách Việt, lựa chọn Vios gần như mặc định đi cùng sự an tâm. Chất lượng được kiểm chứng qua nhiều năm nhờ triết lý làm xe luôn đặt người dùng lên trên hết của Toyota là yếu tố hút khách cho Vios. Sự ổn định, bền bỉ ở vị trí số một phân khúc sedan cỡ B trong nhiều năm qua cũng giống như đặc tính của mẫu xe này ở khả năng vận hành.

Còn về thiết kế, Toyota Vios cho thấy sự thích ứng linh hoạt với thị hiếu người tiêu dùng đang dần trẻ hóa tại Việt Nam. Tạo hình Vios giờ đây năng động, thể thao với cá tính rõ nét trong phân khúc. So với những thế hệ trước đề cao thiết kế trung tính, an toàn, Vios hiện tại là một phiên bản nâng cấp toàn diện và cao cấp hơn.

Thay đổi theo thị hiếu người tiêu dùng là yêu cầu bắt buộc, nhưng Toyota vẫn giữ những điểm mạnh vốn làm nên tên tuổi của Vios. Đó là khoang nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, thiết kế các chi tiết đơn giản, thực dụng. Từ thế hệ nâng cấp giữa 2023, tất cả các phiên bản Vios đều đi kèm đèn pha LED, trang bị được xem là “option” tăng thêm trên nhiều đối thủ. Khoang lái được thiết kế lại, nổi bật là màn hình giải trí 9 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cổng sạc USB cho hàng ghế sau.

Những nâng cấp mới về trang bị lẫn thiết kế ngoại thất giúp Vios mở rộng tệp khách hàng của chính mình. Chiếc xe giờ đây thu hút cả những khách hàng trẻ, nữ giới cá tính. Nhiều người dùng đánh giá rằng lên Vios là đi, không phải suy tính nhiều điều vì mọi thứ đều vừa đủ.

Một khía cạnh quan trọng khác giúp Vios duy trì sức hấp dẫn hàng đầu là gia tăng trang bị an toàn với hai tính năng thuộc gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường là công cụ hữu dụng cho nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn đường trường. Những nâng cấp này đến từ việc thu thập phản hồi của người dùng, sau đó đưa ra những cải tiến cần thiết ở thế hệ tiếp theo.

Chính sự lắng nghe và thấu hiểu rõ những nhu cầu của khách hàng, Toyota luôn biết cách làm mới Vios để có độ “áp-phê” sát nhất với thị trường. Đây là điều kiện tiên quyết để Toyota Vios duy trì độ “hot” và mở rộng hơn phạm vi tiếp cận người dùng.

Cho đến thời điểm hiện tại, các đối thủ vẫn chưa tìm ra cách để vượt qua Vios. Trong một cuộc đua, đứng yên đồng nghĩa với việc bị bỏ lại phía sau, nhưng với Toyota Vios thì khác. Hàng chục năm qua, mẫu xe Nhật giậm chân tại chỗ ở vị trí số một, tức là không cho các đối thủ xếp sau cơ hội được vượt lên.