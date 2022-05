Tông vào trụ điện, hai du khách Anh tử vong ở Hội An

TPO - Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại TP. Hội An khiến hai du khách người Anh tử vong.

Chiều 16/5, xác nhận với PV Tiền Phong, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 du khách quốc tịch Anh tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h40 ngày 16/5, trước số nhà 208 đường Hùng Vương, thuộc phường Thanh Hà, TP. Hội An.

Nạn nhân là anh Denver Christopher Marcus (SN 1997) và chị Thompson Peth May (SN 1998), cả hai đều quốc tịch Anh.

Được biết, thời điểm trên hai du khách đang di chuyển bằng xe máy theo hướng từ Hội An đi Điện Bàn.

“Qua điều tra ban đầu, hai du khách này tự đâm vào trụ điện bên đường dẫn đến tử vong. Còn có yếu tố ma túy hoặc rượu bia hay không thì phải chờ kết quả từ cơ quan pháp y. Do nạn nhân là người nước ngoài nên chúng tôi đã báo cáo, chờ ý kiến của cơ quan chức năng về việc tiến hành khám nghiệm tử thi hay không”, Trưởng Công an TP. Hội An cho hay.