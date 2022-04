Tổng thống đắc cử Hàn Quốc muốn Mỹ đưa máy bay và tàu ngầm hạt nhân trở lại

TPO - Các cố vấn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề nghị Mỹ đưa máy bay ném bom và tàu ngầm hạt nhân quay lại bán đảo Triều Tiên.

Nhóm cố vấn về chính sách đối ngoại và an ninh của ông Yoon vừa có chuyến đi Mỹ để gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, vì Tổng thống đắc cử Hàn Quốc muốn Washington tăng cường hiện diện an ninh để ngăn chặn mối đe doạ từ Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng gia tăng thử vũ khí.

“Triển khai các khí tài chiến lược là yếu tố quan trọng để củng cố năng lực răn đe, và vấn đề này đã được nêu ra trong cuộc thảo luận”, ông Park Jin, nghị sĩ dẫn đầu phái đoàn cố vấn, nói với báo chí.

Ông Park cho biết hai bên đã bàn các biện pháp tăng cường năng lực răn đe. Đoàn cố vấn Hàn Quốc sang Mỹ lần này cũng đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh sớm với Tổng thống Joe Biden.

Khi được hỏi về vấn đề này, một quan chức Nhà Trắng cho biết hai bên đã “thảo luận chung” về các cam kết phòng thủ, nhưng không nêu cụ thể.

Ông Yoon dự kiến sẽ tuyên thệ vào ngày 10/5 để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/3, ông đang chuẩn bị cho các ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Căng thẳng trên bán đảo gia tăng sau khi Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa loại mới được thử vào tháng trước.

Đưa các máy bay ném bom hạt nhân, tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến khu vực bán đảo Triều Tiên là một trong những lời hứa lúc tranh cử của ông Moon, để “đáp trả cương quyết” mối đe doạ từ Triều Tiên.

Ông Yoon cũng đã hứa sẽ “bình thường hoá” các cuộc tập trận chung với Mỹ, sau khi hoạt động này bị giảm quy mô dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in. Triều Tiên luôn lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là diễn tập chiến tranh.

Trong những năm qua, Mỹ và Hàn Quốc giảm huấn luyện thực địa và sử dụng các loại vũ khí lớn như máy bay ném bom và tàu sân bay, để tập trung vào huấn luyện mô phỏng trên máy tính.

Phái đoàn cố vấn của ông Moon mời Tổng thống Biden thăm Seoul khi ông sang châu Á họp với các lãnh đạo khác của "Bộ tứ", gồm Nhật, Úc và Ấn Độ, ông Park cho biết.

Ông Park đã chuyển một bức thư của ông Yoon gửi ông Biden để nhấn mạnh “tầm nhìn và sự sẵn sàng” thúc đẩy quan hệ song phương, không chỉ để đối phó với Triều Tiên mà cả những vấn đề khác như an ninh kinh tế.

Ông Park đang là một ứng viên sáng giá cho vị trí ngoại trưởng Hàn Quốc, cùng với nghị sĩ Cho Tae-yong, người cũng tham gia đoàn sang Mỹ lần này.

Bình Giang