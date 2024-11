[TỌA ĐÀM] Nguy cơ ma túy mới với giới trẻ và các giải pháp phòng, chống

10 phút trước

Nhóm đối tượng liên quan tới ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, từ 12 - 30 tuổi chiếm 46,5%

Thượng tá Lê Bá Long cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành, của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, công tác phòng, chống ma túy ở nước ta đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Trong 3 mục tiêu cốt lõi của công tác phòng chống ma túy là giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại thì công tác đấu tranh ngăn chặn giảm cung ma túy đã và đang được các lực lượng chức năng làm rất hiệu quả, nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị triệt phá, thu giữ lượng lớn ma túy.

Tuy nhiên, với mục tiêu giảm cầu thì có thể nói đây là một thách thức rất lớn đối với toàn xã hội. Giảm cầu tức là giảm nhu cầu về chất ma túy, hay nói cụ thể là giảm số người nghiện ma túy, giảm người sử dụng trái phép chất ma túy, không để phát sinh thêm người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy mới. Và chỉ khi nhu cầu về chất ma túy không có thì hoạt động mua bán, vận chuyển và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến ma túy theo đó cũng giảm theo.

Qua số liệu thống kê, hiện nay cả nước có 227.137 (chiếm 0,23% dân số), trong đó có 63.892 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và 802 người bị loạn thần, ngáo đá do sử dụng trái phép chất ma túy đang ở ngoài cộng đồng.

Độ tuổi có xu hướng trẻ hóa, từ 12 - 30 tuổi chiếm 46,5%, từ 30 tuổi trở lên chiếm 53,5%, thậm chí riêng với người sử dụng trái phép chất ma túy ở độ tuổi từ 12 đến 30 tuổi còn chiếm đến 52,3%, cao hơn nhóm trên 30 tuổi. Tỷ lệ nam chiếm 92,6%, nữ 7,4%.

Ông Long cho biết, ma tuý nhắm tới đa dạng các nhóm đối tượng trong xã hội, tuy nhiên tập trung vào nhóm không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định chiếm 51,1%, nông dân chiếm 32,3%, các thành phần khác chiếm tỉ lệ nhỏ: học sinh, sinh viên chiếm: 0,9%, cán bộ, công chức, viên chức chiếm 0,1%, công nhân chiếm 8,6%. Trong đó chủ yếu hiện nay là ma túy tổng hợp, chiếm 50,9%, loại ma túy có nguồn gốc thuốc phiện chiếm 35%, cần sa chiếm 1,2%, sử dụng nhiều loại ma túy chiếm 12,9%.

Với số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị loạn thần, ngáo đá ở ngoài cộng đồng nhiều như chúng tôi thống kê ở trên đã tạo nên nhu cầu thị trường ma túy rất lớn và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, tâm sinh lý cho chính người sử dụng, đồng thời gây thiệt hại nhiều mặt về kinh tế - xã hội. Người sử dụng ma túy trong thời gian dài, nhất là các loại ma túy tổng hợp sẽ dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi, có thể gây nên những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hướng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chỉ tính riêng năm 2023, cả nước có tới 38 vụ án xâm phạm trật tự xã hội do các đối tượng loạn thần, ngáo đá gây ra.

Thống kê của chúng tôi về chuyên đề phòng chống tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trên phạm vi cả nước trong hơn 1 năm qua, tính từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2024 cho thấy: đã xử lý, khởi tố 2.253 đối tượng về tội tổ chức và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó tội tổ chức sử dụng chiếm trên 90%; xử lý hành chính về các hành vi liên quan đến ma túy 4.571 người, trong đó đưa đi cai nghiện bắt buộc 1212 người, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 1.683 người.

Phần lớn các vụ án sử dụng trái phép chất ma túy đều được phát hiện xảy ra tại các quán bar, vũ trường, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, với tỷ lệ người dương tính với các chất ma túy chiếm trên 50% tổng số người bị kiểm tra tại một cơ sở.

Với số liệu như trên cho thấy, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại nước ta hiện nay vẫn đang tiềm ẩn nhiều phức tạp và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.