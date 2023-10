Tòa án yêu cầu 2 cá nhân phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật về công ty bán mô hình sở hữu kỳ nghỉ

Theo đó, Toà án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường buộc ông Việt và bà Chi chấm dứt tất cả các hành vi xâm phạm đến danh dự, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, bao gồm:

Chấm dứt việc đăng tải, phát tán và buộc gỡ bỏ tất cả những thông tin sai sự thật về Công ty, những lời lẽ vu khống, cố ý bôi nhọ, xâm phạm danh dự, uy tín của Công ty trên không gian mạng, mạng xã hội, ứng dụng trao đổi thông tin, hoặc đối với bất kỳ bên thứ ba nào trên bất kỳ phương tiện nào.

Chấm dứt việc kích động, lôi kéo, tập hợp các khách hàng của Công ty vi phạm hợp đồng đã ký kết với Công ty và tham gia gây rối tại Văn phòng Công ty.

Chấm dứt hành vi tổ chức, hướng dẫn và trực tiếp tham gia các vụ tụ tập gây rối Công ty tại bất kỳ địa điểm nào trong hoặc ngoài phạm vi trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và hoặc bất kỳ địa điểm kinh doanh nào của Công ty.

Đồng thời, đăng bài xin lỗi, cải chính công khai về tất cả các thông tin, bình luận và phát biểu sai lệch của mình về Công ty, về dự án của Công ty và hợp đồng đã ký kết với Công ty trên chính phương tiện đã đăng tải các thông tin, bình luận và phát biểu đó theo quy định tại khoản 1, Điều 42 Luật Báo chí kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, ông Việt và bà Chi mỗi người phải bồi thường các thiệt hại đã gây ra đối với Công ty do thực hiện hành vi trái pháp luật số tiền là 206.337.541.67 đồng. Cụ thể, 50% chi phí tăng cường đội ngũ an ninh trong các tháng xảy ra các vụ tụ tập gây rối từ tháng 5.2020 đến tháng 12.2020 là 173.964.541.67 đồng; 50% chi phí thuê thừa phát lại lập vi bằng là 32.373.000 đồng.

Theo nhận định của toà án, ông Việt bà Chi đã đăng các thông tin không đúng về Công ty Vịnh Thiên Đường trên các phương tiện truyền thông, bôi nhọ, xâm phạm danh dự, uy tín của công ty, với các thông tin mà chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào kết luận về hoạt động kinh doanh của Công ty, đã tổ chức, hướng dẫn, kích động, lôi kéo nhiều khách hàng tham gia gây rối tại văn phòng Công ty.

Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm không giải quyết yêu cầu phản tố của ông Việt, bà Chi để tách ra giải quyết bằng vụ án khác khi có yêu cầu do ông Việt, bà Chi không cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu ông Việt, bà Chi không trả số tiền nêu trên cho nguyên đơn thì ông Việt, bà Chi còn phải trả tiền lãi theo quy định tại điều 468 Bộ luật dân sự.

Một luật sư phải công khai xin lỗi doanh nghiệp

Trước đó, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên bản án phúc thẩm vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Công ty Alma) và Luật sư Trương Anh Tú.

Theo đó, Toà chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường đối với bị đơn là ông Trương Anh Tú.

Buộc ông Trương Anh Tú phải xin lỗi công khai Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường trên báo Thanh Niên, báo Dân Trí và báo Tuổi Trẻ trong ba số liên tiếp cả báo in và báo điện tử với nội dung: “Ông Trương Anh Tú công khai xin lỗi Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường” vì: Trong giai đoạn 2017, Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú, do ông Tú làm đại diện đã gửi các văn bản phản ánh về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, dự án Alma, Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường tới các cơ quan: Bộ Ngoại Giao; Bộ Công an; Bộ Tư Pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công an Thành phố Hà Nội; Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Khánh Hòa; Tổng Cục thuế - Bộ Tài Chính; Cục Thuế Thành phố Hà Nội; Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa; Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; Các Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa ( gọi tắt là các cơ quan nhà nước).

Đồng thời ông Trương Anh Tú đã đưa các ý kiến, phát biểu trên facebook có tên “Luật sư Trương Anh Tú” về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, dự án Alma, Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường. Trong các văn bản mà Văn phòng luật sư Trương Anh Tú gửi tới các cơ quan nhà nước, cũng như các ý kiến, phát biểu trên mạng xã hội facebook tài khoản “Luật sư Trương Anh Tú”, đã có các phát biểu sai lệch, gây bất lợi, gây hiểu nhầm cho hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, dự án Alma, Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường”.

Buộc ông Trương Anh Tú phải bồi thường tổn thất về uy tín cho Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường với số tiền là 14,9 triệu đồng.