Tổ lưu động mang thiết bị về xã làm thẻ Căn cước cho công dân xuyên dịp nghỉ lễ 2/9

TPO - Dù vào những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, song cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn miệt mài với công việc làm thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân đến đêm.

Ngày 1/9, khi trận mưa lớn vừa ngớt, bà Nguyễn Thị Mạn (trú ở xóm Chãng, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam) đã đến trụ sở UBND xã Bảo Đài để làm thẻ căn cước công dân. Bà Mạn năm nay bước sang tuổi 89, nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Vừa đến cổng UBND xã Bảo Đài, bà Mạn được cán bộ công an tận tình dẫn vào địa điểm làm căn cước công dân. Sự nhiệt tình của các chiến sĩ công an làm bà thấy vui và ấm cúng.

Ông Đoàn Thế Phong, Phó trưởng Công an huyện Lục Nam cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công an huyện này bố trí phương tiện máy thu nhận căn cước công dân lưu động tại địa bàn các xã để phục vụ người dân; thời gian làm thẻ căn cước công dân những ngày nghỉ lễ 2/9 từ 7 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

Lực lượng công an bố trí ghế ngồi, nước uống, sắp xếp phương tiện, phát khẩu trang, hướng dẫn người dân xếp hàng thứ tự, ưu tiên người già, phụ nữ nuôi con nhỏ.

Tại các xã đều có sự phối hợp của chính quyền, có sự tham gia của công an viên bán chuyên trách để phục vụ người dân làm thẻ căn cước công dân, cử người đảm bảo an ninh vào buổi tối.

Công an huyện Lục Nam bố trí 2 tổ lưu động, gồm 10 đồng chí đến các xã làm thẻ căn cước cho người dân vào dịp nghỉ lễ 2/9. Riêng ngày 1/9, có 432 người dân đến làm thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện Lục Nam.

“Các cán bộ, chiến sĩ công an sẵn sàng làm việc đến đêm để phục vụ bà con làm thẻ căn cước công dân vào dịp nghỉ Quốc khánh. Đối với người già không thể đến trụ sở UBND các xã, lực lượng Công an đến tận nhà để làm thẻ căn cước cho người dân” ông Phong cho biết.

Ông Phong chia sẻ, năm nay, lễ Quốc khánh, bà con được nghỉ 2 ngày. Cùng với niềm vui sum họp, chào mừng Tết Độc lập của dân tộc, bà con đã dành thời gian để ghi dấu ấn trong tấm thẻ căn cước công dân của mình. “Còn gì vui sướng hơn, ngày cấp căn cước công dân được cấp trùng với ngày Quốc khánh của đất nước. Từ cậu thiếu niên vừa tròn 14 tuổi đến cụ già đã qua ngưỡng thất thập cũng không giấu nổi niềm vui”, ông Phong bày tỏ.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, công an tỉnh này triển khai thực hiện cao điểm thu nhận hồ sơ Căn cước công dân và định danh điện tử cho người dân từ ngày 15/7 đến ngày 15/9. Bởi vậy, dù nghỉ lễ 2/9, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang và công an các huyện, thành phố trong tỉnh vẫn phục vụ người dân đến làm thẻ căn cước công dân, kể cả làm buổi tối.

Để đẩy mạnh kết quả thực hiện cao điểm, từ ngày 11/8, Công an tỉnh Bắc Giang phát động đợt thi đua 36 ngày, đêm tuyên truyền, thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân và định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.

