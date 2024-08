Tỉnh Nghệ An thưởng gần nửa tỉ đồng cho nhà vô địch U11 Sông Lam Nghệ An

TPO - Để chúc mừng thành tích xuất sắc với chức vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2024, tỉnh Nghệ An đã thưởng gần nửa tỉ đồng cho đội bóng U11 Sông Lam Nghệ An.

Chiều 8/8, tại trụ sở CLB Sông Lam Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ đón, trao thưởng cho đội tuyển bóng đá U11 Sông Lam Nghệ An vừa giành chức vô địch tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2024.

Tại buổi lễ, Ban huấn luyện đội bóng U11 Sông Lam Nghệ An báo cáo, tại vòng loại giải đấu, đội bóng thi đấu từ ngày 8/6 đến ngày 19/6 với thành tích toàn thắng (4 trận đạt 12 điểm). Tại vòng chung kết tổ chức tại thành phố Bắc Ninh từ ngày 28/7-7/8, đội U11 Sông Lam Nghệ An cũng xuất sắc khi toàn thắng. Trong trận chung kết, U11 Sông Lam Nghệ An có chiến thắng U11 Bắc Ninh với tỷ số 1-0 và giành huy chương vàng một cách thuyết phục. Bên cạnh đó, đội còn để lại nhiều hình ảnh đẹp tại giải cho người hâm mộ.

Ngoài danh hiệu tập thể, U11 Sông Lam Nghệ An còn giành tất cả các các danh hiệu cá nhân gồm: cầu thủ xuất sắc nhất giải Lô Bá Duẩn, cầu thủ vua phá lưới Võ Đức Anh và thủ môn xuất sắc nhất giải Lưu Gia Bảo. Có 4 cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu của giải là: Lô Bá Duẩn, Võ Đức Anh, Lưu Gia Bảo và Phạm Minh Quân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Thọ - Huấn luận viên trưởng đội U11 Sông Lam Nghệ An chia sẻ, để giành được kết quả này là sự nỗ lực của ban huấn luyện, vận động viên, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Tập đoàn Tân Long, ban lãnh đạo công ty cùng sự tin tưởng, ủng hộ của các bậc phụ huynh, sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ qua từng trận đấu.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng thưởng 468 triệu đồng cho thành tích vô địch của đội U11 Sông Lam Nghệ An. Trước đó gần 1 tháng, đội U13 Sông Lam Nghệ An cũng nhận thưởng 468 triệu đồng sau khi giành chức vô địch tại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2024.