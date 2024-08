Sông Lam Nghệ An và Bắc Ninh tranh cúp vô địch Giải U11 toàn quốc 2024

Sông Lam Nghệ An và Bắc Ninh sẽ đối đầu nhau tại chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Ở trận bán kết 1 giữa đội Sông Lam Nghệ An và đội Thái Nguyên, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã thể hiện vị thế của ứng cử viên vô địch khi giành thắng lợi với tỷ số cách biệt 3-1. Trong 3 bàn của Sông Lam Nghệ An, cầu thủ Võ Đức Anh lập cú đúp, bàn còn lại thuộc về Phạm Minh Quân.

Trận bán kết 2 giữa đội chủ nhà Bắc Ninh gặp đội Việt Hùng Thanh Hóa diễn ra sôi động, hấp dẫn và giàu cảm xúc. Trước đối thủ được đánh giá có phần nhỉnh hơn, U11 Bắc Ninh triển khai lối chơi hợp lý khi chủ động chơi tập trung áp sát để ngăn chặn các tình huống lên bóng nguy hiểm của đối phương, đồng thời tận dụng cơ hội ở những đường phản công nhanh sắc bén, những tình huống cố định.

Hai bên đều có những cơ hội thành bàn nguy hiểm, song không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỷ số hòa 0-0, trận đấu bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trong 5 loạt sút, thủ môn Nguyễn Văn Trọng Đạt (số 20) bên phía Bắc Ninh đã thi đấu xuất sắc khi cản phá thành công 3 cú sút của đối phương. Cùng với việc có 3 cầu thực hiện thành công loạt sút là: Ngô Minh Hiếu (số 5), Nguyễn Duy Tiến Anh (số 6), Nguyễn Hữu Minh Khang (số 9), Bắc Ninh đã giành thắng lợi kịch tính trước Việt Hùng Thanh Hóa với tỷ số 3-2.

Như vậy, vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024 đã xác định được hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết là: Sông Lam Nghệ An và Bắc Ninh.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc chiều ngày 7/8 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh; trước đó sẽ là Lễ bế mạc của giải.