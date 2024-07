U13 SLNA được trao thưởng gần nửa tỷ đồng cho chức vô địch toàn quốc

TPO - Với chức vô địch Giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc năm 2024, đội bóng U13 Sông Lam Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng gần 500 triệu đồng.

Chiều 15/7, ban huấn luyện, các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An đã trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (thành phố Vinh, Nghệ An) sau khi xuất sắc giành chức vô địch lần thứ 11 tại Giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc 2024. Nghe tin đội bóng trở về, rất đông đảo người thân các cầu thủ, người hâm mộ và đồng đội đã chờ đón sẵn để chúc mừng.

Được biết, ngoài thành tích vô địch, U13 Sông Lam Nghệ An còn ôm trọn các giải phụ gồm: giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải và vua phá lưới; 4 cầu thủ của đội cũng lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của giải đấu gồm: Thái Bá Bảo Hoàng, Lê Bảo Hiếu, Trương Văn Tài và Phan Văn Ngọc.

Tại buổi lễ đón và trao thưởng cho đội U13 Sông Lam Nghệ An, ông Lê Văn Hùng - HLV trưởng đội U13 Sông Lam Nghệ An chia sẻ: Để đạt được thành tích xuất sắc như ngày hôm nay chính là nhờ sự đoàn kết, trí tuệ vượt qua nhiều khó khăn của tập thể đội bóng. Sự chăm sóc, tiếp sức của cổ động viên, phụ huynh chính là động lực góp phần cho sự thành công chung của đội bóng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An gửi lời chúc mừng và biểu dương về thành tích xuất sắc mà ban huấn luyện, các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An đã đạt được. Điều đó đã làm dày thêm thành tích, truyền thống bóng đá của tỉnh nhà. Thời gian tới, ông Bùi Công Vinh mong muốn các thế hệ cầu thủ trẻ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực hơn nữa để cống hiến cho nền bóng đá của tỉnh và là cái nôi đào tạo cầu thủ quốc gia tương lai.

Với thành tích vô địch Giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng thưởng 468 triệu đồng cho đội bóng U13 Sông Lam Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cũng tặng Bằng khen cho tập thể đội và 9 cá nhân xuất sắc (gồm: Ban huấn luyện và 4 vận động viên xuất sắc lọt vào đội hình tiêu biểu của giải).

Ghi nhận những nỗ lực của U13 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu, Tập đoàn Tân Long - lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã tài trợ kinh phí cho toàn đội lên đường sang Nhật Bản tập huấn, thi đấu quốc tế và trải nghiệm dài ngày. Dự kiến chuyến đi này sẽ diễn ra từ ngày 17/7 tới đây.