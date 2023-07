U13 Sông Lam Nghệ An vô địch Giải U13 toàn quốc

Chiều 14/7, trên Sân vận động 19/8 Nha Trang, U13 Sông Lam Nghệ An đánh bại U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc - Yamaha Cup 2023.

Trận chung kết giải là cuộc đối đầu giữa U13 Sông Lam Nghệ An gặp U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hiệp 1 trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng, cầu thủ hai đội U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu có phần dè chừng nên không có nhiều tình huống bóng nguy hiểm về phía khung thành hai bên. Kết thúc hiệp đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Sang đầu hiệp 2, U13 Sông Lam Nghệ An bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu và lập tức họ đã có bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của cầu thủ Nguyễn Minh Quân. Ở những phút cuối trận, U13 Sông Lam Nghệ An chơi chậm phần sân nhà, và mặc dù U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động dâng cao tấn công nhưng do không có mảng miếng nào rõ nét nên họ đành chấp nhận thất bại 0-1.

Như vậy, sau 2 tuần khởi tranh Vòng chung kết, Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc - Yamaha Cup 2023 với 31 trận đấu, 70 bàn thắng được ghi, đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Nguyễn Phan Khuê-Ủy viên Hội đồng đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng cho hay: “Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ; gần 500 cầu thủ của mùa giải năm nay quả thực đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thương và kỳ vọng của người hâm mộ.

Đây cũng là nguồn động viên vô cùng to lớn để Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng chúng tôi quyết tâm duy trì sân chơi bổ ích này, quyết tâm góp một phần vào việc chắp cánh những ước mơ, khơi gợi niềm đam mê đá bóng của các em nhỏ trên cả nước, vì sự phát triển bóng đá trẻ Việt Nam”.

Giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc: - Vô địch: U13 Sông Lam Nghệ An - Giải nhì: U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Giải ba: Hai đội đồng hạng là U13 Bình Dương và U13 Hoàng Anh Gia Lai. - Giải phong cách Động Lực: U13 chủ nhà Khánh Hòa - Giải phong cách Yamaha: U13 Đăk Lăk - Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phạm Nguyễn Tuấn Anh (U13 Sông Lam Nghệ An) với 9 bàn - Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Phạm Khắc Hướng (U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) - Cầu thủ xuất sắc nhất: Hoàng Anh Tuấn (U13 Sông Lam Nghệ An)