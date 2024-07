Tỉnh Lạng Sơn công bố khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất ở địa phương

TPO - Ngày 24/7, thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở sườn đồi tại Km27+400 bên trái đường ĐT.237 thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, do ảnh hưởng của mưa lớn đã xảy ra hiện tượng có nguy cơ sạt lở đất tại sườn đồi tại Km27+400 bên trái tuyến đường ĐT.237 thuộc thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, xuất hiện các vết nứt tại sườn đồi (rất dốc), hình thành cung trượt đất, phạm vi cung trượt dài khoảng 120m song song với đường giao thông, chiều dài các vết nứt không đồng đều, chia thành 03 cấp, có đoạn dài 15m, 20m, 50m ... (tổng chiều dài các vết nứt khoảng 500m).

Vết nứt rộng từ 10-30cm, tụt xuống dưới từ 0,2-1,0m, khoảng cách vết nứt đến mép đường từ 20-50m, chiều cao tại các vết nứt so với mặt đường giao thông … Hiện tại, trên địa bàn phía dưới sườn đồi có 6 hộ dân với 28 nhân khẩu cùng 2 hộ bên đường ĐT.237.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp để áp dụng để ứng phó nhằm ngăn chặn, hạn chế sự cố gây ra.

Từ đó, các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai sạt lở sườn đồi tại Km27+400 bên trái đường ĐT.237 thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình. Xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể; chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó thiên tai. Tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; tổ chức dự báo, cảnh báo thiên tai.

UBND huyện Lộc Bình chỉ đạo UBND xã Tam Gia phối hợp với các cơ quan liên quan huy động nhân lực tại chỗ thực hiện ngay việc dọn vệ sinh, phát quang, làm rãnh thoát nước tại đường dân sinh gần đỉnh đồi để nước mưa thoát nước về hai phía không chảy vào phạm vi cung trượt và các khe nứt; phát cây, vệ sinh sạch sẽ khu vực bể chứa nước sinh hoạt trên đồi, khắc phục hiện tượng rò nước hoặc có biện pháp dẫn nước thừa ra xa khu vực bể chứa để hạn chế ảnh hưởng trong phạm vi cung trượt. Không đào xúc đất chân đồi; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, có phương án di dời, hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã có công điện về việc ứng phó với cơn bão số 2 và chủ động phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh.