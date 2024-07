Hà Nội mưa lớn nhất từ đầu mùa

TPO - Hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn bao phủ toàn bộ thành phố Hà Nội từ sáng sớm nay (23/7). Hầu hết các điểm đo có lượng mưa trên 100mm, nhiều nơi trên 150mm, riêng Hà Đông trên 200mm, ngập úng diện rộng xảy ra ở nhiều nơi.

Vào chiều nay (23/7), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần trên khu vực Lạng Sơn. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc. Đặc biệt, do đĩa mây của bão lệch về phía tây nam nên Hà Nội và khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ là trọng tâm đợt mưa bão lần này.

Từ sáng nay, mưa đã bao phủ toàn bộ thành phố, kéo dài cả ngày và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tính từ 7-21h hôm nay, hầu hết các điểm đo của Hà Nội đã vượt ngưỡng 100mm. Nhiều điểm đo ghi nhận lượng mưa rất lớn trên 150mm như Hoàng Mai (194mm), Thanh Trì (157mm), Đông Anh (162mm), Quốc Oai (158mm), Thanh Oai (172mm). Đáng lưu ý, tại điểm đo ở Yên Nghĩa, Hà Đông, từ 7h-21h hôm nay ghi nhận lượng mưa lên tới 220mm.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 2), từ đêm nay đến chiều mai (24/7) thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tuy nhiên, cường độ mưa sẽ giảm hơn so với hôm nay với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi lớn hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cùng với Hà Nội, hôm nay mưa lớn cũng bao phủ hầu hết các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình và Thanh Hoá. Lượng mưa tính từ 7h-20h có nơi trên 140 mm như Lóng Luông (Sơn La) 245.8 mm, Hang Kia (Hòa Bình) 236.6 mm, Thành Sơn (Thanh Hóa) 141.0 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ đêm 23/7 đến ngày 24/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 24/7, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ giảm dần.

Từ đêm 23/7 đến đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ ngày 25/7, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Bão số 2 hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở khu vực Giữa Biển Đông, mạnh lên thành bão vào sáng 21/7. Đây là cơn bão có diễn biến dị thường. Những nhận định ban đầu cho thấy, đây có thể là cơn bão yếu với cường độ mạnh nhất khoảng cấp 8. Tuy nhiên, sau khi ma sát với đảo Hải Nam mà không suy yếu đáng kể, bão mạnh trở lại trên vịnh Bắc Bộ vào hôm qua, trở thành cơn bão mạnh hoạt động trong vịnh Bắc Bộ với mắt bão khá rõ, cường độ thời điểm mạnh nhất đạt cấp 10, giật cấp 13.

Khi áp sát đất liền vào sáng nay, do ma sát với địa hình đồi núi ở Quảng Ninh và di chuyển rất chậm, bão nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, tiếp tục gây mưa lớn kéo dài ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.