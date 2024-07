Bão số 2 đổ bộ Quảng Ninh: Hàng loạt cây xanh bị quật đổ, nhà dân sạt lở, ngập lụt

TPO - Sáng 23/7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Theo thống kê ban đầu, bão số 2 gây gió giật khiến 2 tàu nhỏ ở Cô Tô bị chìm, một số địa phương ngập lụt và hàng trăm cây xanh bị quật đổ nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Thiệt hại

Với sự chủ động trong triển khai phòng chống bão số 2, sau khi bão đổ bộ vào đất liền, địa bàn Quảng Ninh không để xảy ra thiệt hại về người. Người dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các hộ nuôi trồng thủy hải sản, ngư dân đánh bắt xa bờ, gần bờ đã được kịp thời thông báo về nơi tránh trú hoặc sơ tán để đảm bảo an toàn.

Thiệt hại về vật chất, theo thống kê sơ bộ chủ yếu là cây xanh bị gãy đổ, các bảng biển hiệu, một số lều, quán ven biển bị tốc mái... Các địa phương đã chủ động dọn dẹp cây cối gãy đổ, vệ sinh đường phố để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường. Trong đó, huyện đảo Cô Tô là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bão số 2 đã làm chìm một tàu vỏ xi măng và một xuồng cao tốc, 50 cây xanh đô thị và một số lều quán ven biển.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, ngay sau bão số 2, chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn thể các cấp của tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả, dọn cây xanh gãy, đổ, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống người dân.

Theo thống kê, TP Hạ Long có 3 điểm sạt lở, lũ tại 3 ngầm tràn, thiệt hại rõ nhất sau bão số 2 là hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, bật gốc. Bão cũng gây hư hỏng một số cây trồng, hoa màu, làm bung hàng rào tôn ở một số công trình xây dựng, làm nghiêng, gãy nhiều biển báo giao thông.

Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 2

Để khắc phục hậu quả sau mưa bão, các lực lượng chức năng TP Hạ Long, UBND các xã, phường đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm xung yếu và chủ động chuẩn bị các vật tư, phương tiện để xử lý các khu vực bị ảnh hưởng.

Ban Công ích TP Hạ Long phối hợp với các đơn vị chăm sóc cây xanh và UBND các phường, xã dọn dẹp cây đổ tại các tuyến đường. Tại phường Bãi Cháy, do ảnh hưởng của mưa bão gây sạt lở, sập một công trình phụ của nhà dân tại tổ 4, khu 7 và không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã di chuyển người dân đến nơi an toàn và đang khắc phục hậu quả xảy ra.

Tại phường Hà Trung, đã thực hiện di dời khẩn cấp 4 hộ dân đến nơi ở an toàn, trong đó 3 hộ dân do nhà cấp 4 đã xây lâu năm, xuống cấp, nguy cơ xảy ra đổ sập và một hộ dân nhà cấp 4 xây dựng trên taluy dương cao, không có bờ kè chắn đất, nguy cơ cao xảy ra sạt lở. UBND phường Hồng Hải cũng triển khai di dời 5 hộ dân tại tổ 2, khu 7A đến nơi ở an toàn.

Hiện tại, TP Hạ Long huy động lực lượng chủ động tăng cường bám, nắm địa bàn và di chuyển người dân đến nơi đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Trên địa bàn thị xã Quảng Yên vẫn có mưa, tuy nhiên lượng mưa đã giảm đáng kể. Tại tuyến đường phố Quang Trung, tuyến đường 338 nối đường 331 đoạn chạy qua phường Quảng Yên ghi nhận một số cây xanh bị đổ gãy. Hiện tại, địa phương yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục tình trạng cây đổ trên các tuyến đường, tránh làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, tại xã Cẩm La, do khu vực cánh đồng trũng thoát nước chưa kịp, khả năng bị ngập úng thiệt hại khoảng 30 ha lúa mới gieo sạ.

Cũng tại thị xã Quảng Yên, qua rà soát tại một số địa phương như Hồng Thái Đông, Đức Chính, Thủy An, Việt Dân… xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ một số diện tích lúa mới gieo.

Hiện, một số đường tràn tại xã An Sinh và xã Bình Khê nước dâng cao qua tràn giao thông. Địa phương đang cắt cử người canh gác cảnh báo người và phương tiện không đi qua đường tràn.

Tại huyện Ba Chẽ, mưa bão đã gây ra 2 điểm sạt lở nhỏ tại Km13-Km14 thuộc đường huyện ĐH.01 (Đường Tân Tiến - Lang Cang - Khe Nà - Xóm Mới). Các tuyến đường xã, cầu tràn thấp trên địa bàn xã Đồn Đạc đã bắt đầu bị ngập. Hiện tại đã ngập 2 ngầm tràn (Khe Pụt, Thành Công), tràn Hát Lốc vào thôn Xóm Mới, xã Lương Mông nước bắt đầu ngập tràn. Tràn cũ thị trấn sang khu 7 đã ngập khoảng 40 cm.