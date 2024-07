Bão áp sát Quảng Ninh: cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập sâu

TPO - Rạng sáng 23/7, cơn bão số 2 đã trực tiếp đổ bộ vào Quảng Ninh gây mưa lớn, gió giật khiến cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập sâu không thể di chuyển.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh: Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Đến 8 giờ sáng nay (23/7), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như:Vân Đồn (Quảng Ninh) 108mm,...

Dưới đây là một số hình ảnh bão số 2 tại Quảng Ninh: