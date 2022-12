Tình hình buôn lậu qua Lạng Sơn diễn biến phức tạp

TPO - Tại Lạng Sơn đang nổi lên tình trạng có một số doanh nghiệp vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu với số lượng lớn. Đồng thời, xuất hiện tình trạng giả mạo giấy tờ để hưởng lợi bất hợp pháp tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Sáng 23/12, Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, bàn phương hướng nhiệm vụ 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Theo báo cáo, năm 2022, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm so với cùng kỳ năm 2021 (bằng 73,89%). Tuy nhiên, một số mặt hàng lậu lại gia tăng như thiết bị y tế, thực phẩm hàng hoá giả nhãn hiệu, giả nguồn gốc xuất xứ… Cùng đó, tình trạng lợi dụng chính sách thông quan điện tử để gian lận, cài cắm hàng lậu vận chuyển qua các cửa khẩu của tỉnh gia tăng.

Đặc biệt, tình hình gian lận thương mại qua hình thức thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, khó lường. Các đối tượng đã manh động và liều lĩnh hơn, đặc biệt các đối tượng buôn lậu ngày càng có thủ đoạn tinh vi hơn. Trong đó, nổi lên tình trạng có một số doanh nghiệp vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu với số lượng lớn. Đồng thời, xuất hiện tình trạng giả mạo giấy tờ để hưởng lợi bất hợp pháp tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn - lo ngại về tội phạm trên lĩnh vực hóa đơn giá trị gia tăng diễn biến phức tạp, cũng như đường bộ cơ bản được kiểm soát nhưng buôn lậu qua đường sông ở xứ Lạng lại tiềm ẩn gia tăng.

"Chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành đấu tranh, khởi tố một số vụ việc, nhưng từ nay đến tết Nguyên đán Quý Mão cũng như năm 2023 sẽ có chiều hướng gia tăng, phức tạp, khó lường", Đại tá Tuấn chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo Biên phòng và Hải quan Lạng Sơn cho rằng, sau khi địa phương tiến hành be chặt biên giới thì hiện tượng buôn lậu mang vác hàng qua đường mòn biên giới cơ bản chấm dứt, lực lượng chức năng rút một số quân trực ở biên giới thì dự báo tình hình sẽ phức tạp trở lại.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, chính quyền các huyện và thành phố, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cơ bản được kiểm soát.

Trong năm 2022, các lực lượng đã kiểm tra, xử lý 4.842 vụ, bằng 73,89% so với năm 2021. Đã khởi tố 349 vụ (tăng 7,72% so với năm 2021) với 498 đối tượng (tăng gần 4% so với năm 2021).

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn nhận định từ nay đến giáp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, cũng như trong năm 2023, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Cùng đó, tình trạng buôn bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ gia tăng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 cho rằng, để làm tốt công tác, các lực lượng khu vực biên giới cần tiếp tục triển khai các biện pháp, chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn quản lý; lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan tiếp tục nắm chắc địa bàn, duy trì thường xuyên quân số trực tại các lán chốt trên tuyến biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt các đường mòn, khu vực cửa khẩu, không để hình thành các kho cất trữ hàng lậu lớn tại khu vực cửa khẩu. Cùng đó, chủ động phối hợp với chính quyền các xã biên giới tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới không tiếp tay vận chuyển hàng lậu cho các đối tượng buôn lậu…

“Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lực lượng chức năng cần chủ động nắm bắt tình hình, kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu tại các khu vực biên giới, khu vực trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, không để hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lưu thông trên thị trường, không để hình thành các tụ điểm tập kết hàng lậu, hàng giả. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát tình hình thị trường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội”, bà Đoàn Thu Hà nhấn mạnh.