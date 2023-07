Tin mới nhất về tăng lương hưu; bí ẩn đại gia nổi tiếng 'mất tích'

TPO - Đại gia Nguyễn Cao Trí 'mất tích' bí ẩn; thông tin mới về việc nhận tiền truy lĩnh tăng lương hưu; níu kéo bất thành lao động nghỉ việc; Bộ Lao động không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Đại gia Nguyễn Cao Trí 'mất tích' bí ẩn

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella Holdings - bị cơ quan chức năng ngăn chặn mọi giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hiện nay nhiều đơn vị không liên lạc được với ông Trí.

Ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1, TPHCM - cho biết, ông Nguyễn Cao Trí hiện vẫn giữ vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1. Tuy nhiên, hội đã mất liên lạc với ông Trí từ nhiều tháng qua. Lần gần nhất ông Trí dự sinh hoạt với hội là ngày 30/10/2022. Từ ngày 15/1 đến nay, hội không thể liên hệ với ông Trí.

Tương tự, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) cho biết, ông Nguyễn Cao Trí - Phó Chủ tịch HUBA - đã không sinh hoạt trong hiệp hội từ đầu năm đến nay, điện thoại cũng không liên lạc được.

Ông Trí được cho là có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh - chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an điều tra.

Máy bay cất cánh khi chưa có lệnh, cả kíp trực không lưu bị đình chỉ

Sự cố xảy ra tại sân bay Nội Bài khi chuyến bay số hiệu AIQ645 của hãng hàng không Thai Air Asia cất cánh tại đường băng 11R để đi Bangkok (Thái Lan). Thời điểm trên, một máy bay khác vừa hạ cánh và đang lăn về sân đỗ cắt qua đường băng trên.

Quá trình liên lạc, kíp trực không lưu yêu cầu tổ bay AIQ645 dừng chờ huấn lệnh cất cánh để chờ máy bay còn lại lăn qua. Tuy nhiên, tổ bay của hãng hàng không Thái Lan vẫn thực hiện chạy đà và cất cánh. Tình huống này được xác định là nguy hiểm, vì máy bay cất cánh khi phía trước đang có vật cản. Sau khi phát hiện vụ việc, kiểm soát viên không lưu không có hành động gì để xử lý tình huống.

Tổ bay AIQ645 tường trình, khi máy bay này rời mặt đất, máy bay còn lại đang ở nút giao giữa đường băng và đường lăn, khoảng cách giữa 2 máy bay khoảng 1,5 km.

Đáng nói, sự cố trên xảy ra ngày 24/6 nhưng đến ngày 30/6 kíp trực không lưu tại Đài không lưu Nội Bài mới báo cáo sự việc lên Ban An toàn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Tháng 9 mới được nhận tiền tăng lương hưu của tháng 7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa chính thức thông tin về kế hoạch điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023 và chi trả tiền lương tăng thêm tới người hưởng chính sách.

Theo đó, BHXH Việt Nam lý giải, ngày 29/6, Nghị định 42/2023/NĐ-CP quy định thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023. Tuy nhiên, tới ngày 14/8, nghị định này mới có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian chờ Nghị định 42 có hiệu lực và các văn bản hướng dẫn được ban hành, để đảm bảo hằng tháng người hưởng chế độ vẫn nhận được lương hưu, trợ cấp, cơ quan BHXH sẽ tạm thời chi trả mức như cũ (như tháng 6) trong tháng 7 và tháng 8.

Phần lương điều chỉnh tăng của tháng 7 và tháng 8 sẽ vẫn được tính, nhưng sẽ chi trả cho người hưởng tại kỳ chi trả của tháng 9.

Vụ công nhân nghỉ việc vì giảm tiền thưởng: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Green River Furniture cho biết, doanh nghiệp này có hơn 1.600 công nhân. Từ đầu năm nay, do gặp rất nhiều khó khăn nên ban đầu công ty dự tính không tái ký hợp đồng đối với khoảng 500 lao động.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc trên tinh thần không muốn người lao động bị thất nghiệp, công ty đưa ra phương án giữ nguyên số lượng, thay vào đó giảm tiền thưởng tháng 13.

Những ngày qua, dù doanh nghiệp giải thích khó khăn nhưng nhiều công nhân vẫn chọn cách đình công. Đại diện lãnh đạo công ty này cho biết, nếu trường hợp công nhân tiếp tục phản đối, doanh nghiệp này sẽ thông báo tạm ngưng hoạt động kèm lời xin lỗi vì đã cố gắng hết sức.

“Trong trường hợp xấu nhất, công ty đóng cửa, người lao động mất việc, càng ảnh hưởng đến đời sống hơn. Tổ chức công đoàn đang tiếp tục động viên, giải thích để công nhân hiểu về tình hình khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay”, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho hay.

Bộ Lao động không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non

Góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, bổ sung luật cho phép tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung của Luật Lao động (nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi). Với điều kiện, giáo viên mầm non có ít nhất 15 năm công tác và đóng BHXH theo đúng vị trí việc làm.

Lý giải cho đề xuất trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn quy định hiện hành cho thấy, giáo viên mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em từ 3 - 6 tuổi. Chăm sóc trẻ ở độ tuổi này đòi hỏi giáo viên mầm non phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để đảm bảo an toàn cho trẻ. Do vậy, trong công việc, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan soạn thảo luật) nêu quan điểm, không tiếp thu bổ sung về tuổi nghỉ hưu thấp hơn cho giáo viên mầm non theo đề xuất trên, do đề xuất trên không phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về tuổi nghỉ hưu và không phù hợp với nguyên lý của chế độ hưu trí.

Luật BHXH hiện hành và dự thảo luật sửa đổi đều có quy định việc nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn 5 năm so với tuổi chung với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghỉ trước 10 năm với nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Sắp tăng gần 30% giá dịch vụ kiểm định ô tô?

Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ GTVT xem xét, thống nhất với Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức nhà nước định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Ngày 19/6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi), trong đó quy định hình thức Nhà nước định giá đối với dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới theo phương pháp định giá tối đa.

Theo phương án giá kiểm định ô tô mới Cục Đăng kiểm đề xuất, mức giá tối đa sẽ cao hơn từ 26-28% so với mức giá hiện hành.

Tại phương án giá mới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất điều chỉnh 2 yếu tố chi phí cơ bản. Theo đó, chi phí lương và các khoản có tính chất lương, đề nghị điều chỉnh tăng 70% căn cứ theo mức tăng tiền lương cơ sở từ năm 2013 đến nay (thực tế tăng 71,43%). Chi phí dịch vụ mua ngoài, đề nghị điều chỉnh tăng 20% do yếu tố tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2013 đến nay (thực tế chỉ số giá tiêu dùng - CPI tăng 26,05%).