TikTok Shop tập trung nâng cao trải nghiệm an toàn cho nhà bán hàng và nhà sáng tạo

TikTok Shop đã và đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái thương mại điện tử toàn diện, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và mang đến trải nghiệm mua sắm an toàn. TikTok Shop cũng đảm bảo quyền lợi cho các nhà bán hàng và nhà sáng tạo với mục tiêu mang lại nguồn cảm hứng và sự tin cậy cho khách hàng khi thực hiện mua sắm.

Theo kết quả cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2023 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công bố, thị trường tiêu dùng Việt đang dần phát triển về chiều sâu. Khách hàng không chỉ chú trọng những yếu tố rất cơ bản như chất lượng, giá cả... mà ngày càng quan tâm các yếu tố về an toàn trong quá trình trải nghiệm mua sắm và tiêu dùng sản phẩm.

Tăng cường trải nghiệm người dùng qua các chính sách áp dụng cho nhà bán hàng

Luôn đề cao sự an toàn trong trải nghiệm người dùng và tính xác thực trong các hoạt động kinh doanh, TikTok và TikTok Shop nhận thức rõ trách nhiệm trong việc lường trước những rủi ro tiềm năng và tích cực đẩy mạnh những sáng kiến mới liên quan đến an ninh thông tin và an toàn nội dung. Bên cạnh hướng đến đối tượng người dùng, TikTok còn thiết lập những tiêu chuẩn chung để duy trì các hoạt động kinh doanh an toàn cho nhà bán hàng và các nhà sáng tạo nội dung.

Với TikTok Shop Academy, TikTok Shop đã cập nhật các chính sách, quy định liên quan đến nội dung quảng bá sản phẩm, nghiêm cấm hàng giả, kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động mua sắm và buôn bán trên trong thời gian qua. Đối với các cửa hàng vi phạm nguyên tắc và chính sách trên TikTok Shop, TikTok Shop sẽ thực hiện các hành động cưỡng chế thi hành nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các chủ đề sai phạm được tiến hành xử lý bao gồm: Tiêu chuẩn của nhà bán hàng, Tiêu chuẩn và điều kiện của sản phẩm, Đăng sản phẩm, Dịch vụ khách hàng, Quá trình thực hiện của nhà bán hàng, Nội dung Thương mại Điện tử. Nhờ đó, TikTok Shop giúp người mua tránh được rủi ro liên quan đến hiệu quả hoặc chất lượng hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng lựa chọn thông qua mua sắm trực tuyến. Bởi việc không thể chạm vào, kiểm tra hoặc thử trước khi một sản phẩm làm tăng rủi ro về chất lượng sản phẩm và điều này cần được quan tâm khi mua sắm trực tuyến.

Về phía người dùng, TikTok Shop cũng khuyến khích họ chủ động đánh giá, báo cáo những sai phạm liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hành vi người bán thông qua các chính sách được đề ra để đảm bảo quyền lợi cá nhân và duy trì trải nghiệm mua sắm tin cậy trên nền tảng thương mại điện tử. Ngoài ra, người dùng sẽ được thoả sức mua sắm với những ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu, miễn phí vận chuyển và các mã giảm giá ấn tượng được TikTok Shop triển khai thường xuyên.

Không ngừng hoàn thiện trong suốt 01 năm hoạt động

Sau 01 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, bên cạnh những cột mốc đáng ghi nhận về thương mại như mức GMV (tổng giá trị hàng hóa) tăng gấp 11 lần trong năm 2022, trong đó số lượng đơn hàng tăng gấp 6 lần, TikTok Shop cũng tự hào khi giúp các nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng định hướng và xây dựng hình ảnh thương hiệu thành công trong mắt người dùng. Trong chương trình Tiệc To 01 Tuổi vừa qua, TikTok Shop vui mừng công bố số lượng các nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung gia nhập bán hàng cũng tăng nhanh đáng kể với tốc độ lần lượt hơn 13 và 9 lần so với năm ngoái. Đi cùng với đó là những đánh giá tích cực trong trải nghiệm mua sắm của người dùng thông qua các đa dạng lựa chọn sản phẩm và sự hài lòng về chất lượng nhận được tại TikTok Shop.

Sự đồng hành của các thương hiệu nổi bật như L’Oreal, Oppo, P&G, Nerman, TH True Milk, L'angfarm, Levents hay những kết quả kinh doanh tích cực được ghi nhận từ các thương hiệu địa phương như Ba Thức Food với đặc sản khô bò gia truyền Gia Lai hay Huyền Huho với sản phẩm đặc trưng vùng Tây Bắc đã cho thấy sự thành công của TikTok Shop khi đáp ứng được các các mong đợi của người dùng về chất lượng sản phẩm uy tín. Điển hình, Ba Thức Food cho hay từ việc chỉ bán được 5 - 10 kí khô bò/ngày, giờ đây đã bán được 1 tấn khô bò 1 ngày nhờ vào TikTok Shop thông qua những nội dung gần gũi, chân thực cùng cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, Ba Thức Food đã xây thêm công xưởng khô bò thứ 2 và một Ba Thức Farm ở Gia Lai, mở ra nhiều cơ hội việc cho bà con ở Gia Lai.

Ngoài ra, sự đồng hành của TikTok cùng các nhà sáng tạo nổi bật như @hannaholala, @norinpham_m4, @linhan.1998, @trinhmeowvlogger, @banhbaoxinchao hướng đến việc đầu tư vào chất lượng sản xuất nội dung và gợi ý sản phẩm phù hợp đến người dùng cũng được ghi nhận. Với nội dung chỉn chu cùng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực làm đẹp, HannahOlala đã tạo được sự tin tưởng đối với nhóm người dùng từ độ tuổi 24 - 35 tuổi trong việc đánh giá uy tín các sản phẩm mỹ phẩm cao cấp chính hãng. Gần đây nhất, HannahOlala đã lập kỷ lục mới về GMV chỉ trong 4 giờ LIVE khi mang về con số 6 lần so với thành tích tại phiên LIVE đầu tiên của cô vào tháng 12/2020.

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn của TikTok Shop, ông Daniel Nguyen, Quản lý Ngành hàng, TikTok Shop Việt Nam nhấn mạnh: “TikTok đã khẳng định những ảnh hưởng với vị thế là nền tảng nội dung video sáng tạo, theo đó sự có mặt của TikTok Shop trở thành một trong những giải pháp thương mại điện tử kiểu mới dành cho cả người mua, người bán và các nhà sáng tạo nội dung. Điều này đòi hỏi chúng tôi không ngừng nỗ lực xây dựng chính sách mạnh mẽ kết hợp với các biện pháp thực thi quyết liệt để bảo đảm một môi trường an toàn và mang đến những trải nghiệm mua sắm tích cực trên nền tảng”.

Tìm hiểu thêm về Trung tâm Chính sách trên TikTok Shop Academy để đảm bảo trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn tại LINK