Tiêu thụ điện trên toàn quốc tiếp tục tăng vọt

TP - Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI), những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt phổ biến 38-39 độ C khiến sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô liên tục tăng cao. Cụ thể, lượng điện tiêu thụ trong ngày 31/5 đạt 95.177 triệu kWh. Đến ngày 1/6, lượng điện tiêu thụ giảm xuống, nhưng vẫn ở mức cao là 94.418 triệu kWh.

Đại diện EVN HANOI cho biết, dự kiến, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thành phố những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục tăng rất mạnh. Để đảm bảo cung ứng điện, các công ty điện lực trực thuộc EVNHANOI đã và đang nỗ lực cao nhất để cung cấp điện cho khách hàng, huy động 100% quân số, ứng trực 24/24h để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất các sự cố về điện.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm sản lượng điện tiêu thụ của 27 tỉnh, thành phía Bắc tiếp tục tăng cao những ngày qua. Chỉ riêng trong 2 ngày 30-31/5, lượng điện tiêu thụ lần lượt là 302,8 triệu kWh và 310,8 triệu kWh, tiến gần sát mức tiêu thụ điện kỷ lục được ghi nhận của toàn khu vực miền Bắc. Theo đó, riêng trong ngày ngày 22/5, mức tiêu thụ điện đã lên đến 313,6 triệu kWh, cao hơn 45,9 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 17,1%).

Đại diện EVNNPC cho biết, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện miền Bắc tăng rất cao do nắng nóng gay gắt kéo dài, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tại khu vực miền Bắc, tất cả 12/12 hồ thủy điện lớn đều có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Bên cạnh đó, một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống bị suy giảm công suất và gặp sự cố do phải vận hành liên tục trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài.

Để đảm bảo cấp điện, hiện 4/7 nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang vận hành tất cả các tổ máy đạt công suất từ 97 đến 100%.

Theo ước tính, vào những ngày nắng nóng cực đoan, với kịch bản phụ tải tăng trưởng cao (15%), toàn bộ hệ thống điện miền Bắc phải tiết giảm 1.000 - 2.400 MW.