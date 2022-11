Tiếp tay cho hiệu trưởng tham ô, hai người bị bắt

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng bán hoá đơn khống cho hiệu trưởng và kế toán một trường tiểu học để rút tiền nhà nước.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Trọng (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Trần Thị Thu Trinh (31 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cùng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Theo đó, vào khoảng tháng 6/2020, Nguyễn Dạ Thảo - nguyên Hiệu trưởng và Nguyễn Đoàn Bảo Như - nguyên kế toán của Trường tiểu học Võ Thị Sáu (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bàn bạc tìm nơi mua hóa đơn để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước.

Được “sếp chỉ đạo”, Như đã liên hệ nhờ Trọng giúp. Sau đó, Trọng liên hệ với Trinh là kế toán của Công ty TNHH MTV Phan Đăng (địa chỉ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để mua tổng cộng 24 tờ hóa đơn GTGT của công ty này với số tiền ghi trên hóa đơn là trên 161 triệu đồng với nội dung hàng hóa ghi trên hóa đơn là sách giáo khoa, sách tham khảo hoặc dụng cụ, thiết bị dạy học.

Số hoá đơn này Trọng giao lại cho Như. Sau đó, Như, Thảo đã chuyển tiền từ tài khoản của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang cho Trọng tổng số tiền trên 167 triệu đồng. Nhận được tiền, Trọng tiếp tục chuyển lại cho Như số tiền trên 148 triệu đồng thông qua tài khoản cá nhân của Như; chuyển cho Trinh 6,1 triệu đồng là tiền mua 24 tờ hóa đơn; còn lại Trọng thu lợi 12,9 triệu đồng.

Riêng bị can Trinh, nhận được tiền từ Trọng, Trinh nộp thuế gần 3,9 triệu đồng và bỏ túi riêng khoảng 2,2 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thảo và Như về hành vi “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan vụ việc trên.