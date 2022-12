Tiến sĩ 40 tuổi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước

TPO - Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Thượng tá – Tiến sĩ Nguyễn Chí Toàn giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh này.

Ngày 29/12, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Xuân Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá, tiến sĩ Nguyễn Chí Toàn (40 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế), giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Chí Toàn được trao quyết định biệt phái công khai đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước.

Đại tá Bùi Xuân Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chúc mừng Thượng tá Nguyễn Chí Toàn, đồng thời đề nghị Thượng tá Toàn nỗ lực cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đề nghị Thượng tá Toàn tham gia Ban chỉ đạo và tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong thời gian tới.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Thượng tá Nguyễn Chí Toàn là Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh này.