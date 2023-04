Tiên phong xu thế mới, Zurich Insurance nâng tầm nhìn xa hơn

Zurich Insurance Group gần đây đã công bố báo cáo thường niên, nêu chi tiết về kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong năm 2022 và đặt mục tiêu đẩy nhanh chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong chu kỳ tài chính mới cho giai đoạn 2023-2025.

Báo cáo thường niên theo công bố gần đây của Zurich Insurance Group cho thấy công ty ghi nhận mức lợi nhuận rất cao trong cả năm 2022, theo đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6,451 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2007. Báo cáo cũng mô tả Zurich đã hoàn thiện chiến lược chuyển đổi cấu trúc đơn giản hơn, đổi mới hơn và lấy khách hàng làm trung tâm.

Điều này được thể hiện qua kết quả kinh doanh khi doanh thu từ các giải pháp bền vững gần như tăng gấp đôi, từ mức 289 triệu USD trong năm 2021 lên 566 triệu USD trong năm 2022. Công ty cũng ghi nhận thu hút thêm 5,7 triệu khách hàng mới trong mảng bán lẻ trong giai đoạn 2020-2022. Tỷ lệ giữ chân khách hàng của Zurich Insurance theo báo cáo đạt đến 83% tại các thị trường cốt lõi và 85% trong phân khúc bảo hiểm tài sản.

Với động thái tiên phong cho phong trào đầu tư có trách nhiệm mới đây nhất, Zurich Insurance đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện hiệu suất hoạt động. Công ty đang cố gắng ứng dụng ChatGPT vào việc khai thác dữ liệu và xử lý hiệu quả các yêu cầu quyền lợi bảo hiểm của khách hàng.

Theo giám đốc thông tin và kỹ thuật số Ericson Chan, AI có thể sẽ “rất hiệu quả” trong các công việc như trích xuất thông tin từ các văn bản dài và viết code cho các mô hình thống kê. Điều này sẽ giúp công ty xác định chính xác các nguyên nhân chính gây tổn thất khi khách hàng yêu cầu bồi thường, từ đó cải thiện quy trình thẩm định bảo hiểm.

Trong một diễn biến khác trước đó vào tháng 2, CEO Mario Greco chia sẻ trên CNBC rằng lãi suất (ở Mỹ) càng cao thì càng có lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty. Lý giải cho phát biểu này, cần biết rằng đa phần doanh thu của Zurich Insurance đến từ thị trường Mỹ ở tất cả các phân khúc, dù đây là công ty trụ sở tại Thụy Sĩ. Trong trường hợp lãi suất ở Mỹ càng cao, lợi nhuận kế toán của công ty theo CHF (Franc Thụy SĨ) sẽ càng lớn do đồng USD tăng giá, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn ở đồng CHF giảm xuống.

Tỷ giá USD/CHF đã giảm từ vùng ngang giá vào cuối năm ngoái do Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) can thiệp tiền tệ nhằm chống nhập khẩu lạm phát trong khi SNB vẫn phân kỳ trong chính sách tiền tệ. Fed đang áp dụng mức lãi suất 4,75-5,00% sau lần tăng 25 điểm cơ bản gần đây trong khi SNB chỉ áp dụng mức lãi suất 1,5% và tụt hậu so với các ngân hàng trung ương lớn khác.