Thưởng thức ẩm thực 5 châu ngay tại Việt Nam với thẻ tín dụng VIB

Nhằm mang đến những lựa chọn ẩm thực phong phú, hấp dẫn nhất cho khách hàng, đi c ùng nhiều lợi ích vượt trội khi chi tiêu không tiền mặt qua thẻ tín dụng , VIB đã thiết kế loạt ưu đãi giảm đến 30% dành cho cộng đồng VIB Dine.

Mới đây, VIB Dine tiếp tục mở ra cơ hội trải nghiệm ẩm thực cao cấp dành cho chủ thẻ tại 50 địa điểm từ 12 thương hiệu nhà hàng thuộc hệ thống IN Dining.

Trải nghiệm ẩm thực cao cấp với 12 thương hiệu thuộc IN DINING

Thế giới ẩm thực có nhiều món ngon khó cưỡng, song không cần đặt vé máy bay xa xôi, chủ thẻ tín dụng vẫn có thể thỏa mãn vị giác và đánh thức mọi giác quan với VIB Dine và các món ăn, không gian sang trọng, tinh tế cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp tại 12 thương hiệu nhà hàng thuộc hệ thống IN Dining.

Chỉ riêng ẩm thực Trung Hoa, các tín đồ sành ăn đã có vô vàn lựa chọn từ nhà hàng Dynasty House nức tiếng với dimsum và lẩu Á Đông đến Crystal Jade Palace hội tụ tinh hoa Quảng Đông.

Nếu yêu thích hải sản tươi mới, bạn nên nếm thử "Huyền thoại ẩm thực hải sản Singapore" tại Jumbo Seafood, tinh hoa ẩm thực đại dương cuốn hút tại Marina Seafood Restaurant, thực đơn đa dạng hơn 300 món Nhật Bản thay đổi theo mùa cùng Sushi Tei, hoặc tiệc buffet trăm món Á – Âu trong không gian sang trọng tại The LOG Restaurant.

Tất cả đặc quyền này tại 50 chi nhánh thuộc chuỗi nhà hàng của IN Dining đều đang chờ đợi các chủ thẻ tín dụng VIB từ hạng Platinum trở lên (VIB Online Plus 2in1, VIB Cash Back, VIB Travel Élite, VIB Premier Boundless, VIB Super Card, VIB Family Link, VIB LazCard và VIB BillPay). Chủ thẻ chỉ cần đặt bàn qua Tổng đài IN Dining 1900 292 977 là đã có thể được hưởng ưu đãi giảm giá 10% và sở hữu những trải nghiệm đáng nhớ cùng sự tiếp đón chu đáo.

Tín đồ món Âu chắc chắn không thể bỏ qua nhà hàng Âu Lạc Do Brazil mang phong vị nướng Nam Mỹ đầy phóng khoáng hay nhà hàng Carpaccio đậm hơi thở tinh tế của nước Ý… Hai thương hiệu lâu đời này chinh phục trọn trái tim thực khách suốt hơn 2 thập kỷ qua bằng thực đơn tôn trọng nét đẹp nguyên bản của ẩm thực mỗi quốc gia.

Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng VIB còn có thể ngắm trọn cảnh quan thành phố lúc hoàng hôn và hòa mình vào âm nhạc cùng ẩm thực Âu đặc sắc tại Shri Lifestyle Dining, hoặc ghé Mojo Café, GEM Café… để uống cà phê, trà chiều cùng bạn bè.

Nếu nhớ vị cơm quê nhà mẹ nấu, bạn hãy ghé đến Tib – Hue Restaurant để thưởng thức món ngon thuần Huế - nhà hàng “since 1993” đầu tiên đưa phong vị ẩm thực Cố đô và không gian cung đình xưa đến Sài Gòn.

Đặc biệt, sau bữa tiệc đa giác quan cùng dịch vụ cao cấp, chủ thẻ VIB hạng Platinum trở lên còn được hưởng đặc quyền ưu đãi giảm 10% trên tổng hóa đơn. Chương trình được kéo dài đến hết năm 2024.

Tận hưởng phong cách sống đặc quyền cùng VIB

Từ đầu năm 2024, chủ thẻ tín dụng VIB (hạng Platinum trở lên) đồng thời là hội viên Mở khóa đặc quyền 4.0 sẽ được tận hưởng các quyền lợi mở rộng gồm: 1) giảm đến 30% khi thanh toán bằng thẻ VIB tại các nhà hàng cao cấp, trong đó có các địa điểm được bình chọn Michelin Guide Selected; 2) trở thành Hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch Kim của Vietnam Airlines khi có tổng chi tiêu qua máy POS tại nước ngoài cao nhất; 3) tận hưởng đặc quyền về tỷ giá ngoại tệ thấp nhất thị trường khi chi tiêu tại nước ngoài; 4) được tặng quà sinh nhật; và 5) được miễn hoàn toàn phí quản lý tài khoản thanh toán, sử dụng dịch vụ SMS banking, sao kê tài khoản, nộp tiền mặt, rút tiền mặt VND, kiểm đếm và chuyển tiền tại quầy.

Với đặc quyền mới tại các điểm đến thuộc hệ thống IN Dining, VIB tiếp tục đồng hành cùng chủ thẻ tận hưởng cuộc sống chất lượng với các dịch vụ cao cấp hàng đầu. Đối tác mà VIB kết hợp lần này là chuỗi ẩm thực IN Dining thuộc tập đoàn IN Holdings với hơn 22 năm kinh nghiệm vận hành các trung tâm hội nghị, yến tiệc và nhà hàng có tiếng tại TP. HCM như Trung tâm sự kiện GEM Center, Trung tâm sự kiện White Palace, Nhà hàng The LOG, GEM Café và W Gourmet.

“Tại VIB, chúng tôi không ngừng nâng tầm trải nghiệm cao cấp bằng việc liên tiếp bổ sung các điểm đến mới lạ, độc đáo vào bản đồ ẩm thực dành cho của chủ thẻ. 50 điểm đến từ 12 thương hiệu thuộc IN Dining trải rộng TP. HCM, Hà Nội, Vũng Tàu, Hải Phòng là minh chứng cho cam kết của VIB, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, phục vụ chuyên nghiệp trong không gian đẳng cấp”, đại diện VIB cho biết.

Quy trình phục vụ khách hàng cũng được cá nhân hóa ngay từ bước đầu tiên chủ thẻ liên hệ Tổng đài IN Dining 1900 292 977để đặt bàn. Ngoài ra, chủ thẻ có thể mở app MyVIB hoặc scan QRCode ở mặt sau thẻ để hiển thị các điểm ăn uống ưu đãi gần nhất và lựa chọn nhà hàng, hoặc chia sẻ phong cách ẩm thực muốn trải nghiệm để tổng đài viên gợi ý nhà hàng phù hợp và tư vấn tránh giờ cao điểm.

Bên cạnh các nhà hàng IN Dining trên, chủ thẻ tín dụng VIB còn được ưu đãi tại rất nhiều thương hiệu ẩm thực, khách sạn cao cấp tại Việt Nam theo chương trình VIB Dine, với mức giảm lên đến 30%.

Đăng ký mở thẻ VIB chỉ trong vòng 15 - 30 phút để tận hưởng ngay đặc quyền ẩm thực xứng tầm. Từ nay đến 30/06/2024, chủ thẻ mở mới còn được hưởng đồng thời các ưu đãi: Hoàn phí thường niên năm đầu cho thẻ chính và 2 thẻ phụ, hoàn tiền 10% tối đa 1.500.000 VNĐ trên chi tiêu trong 90 ngày phát hành thẻ. Chi tiết xem tại đây.