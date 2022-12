Thượng tá công an được bầu giữ chức Chủ tịch thành phố Dĩ An

TPO - Tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND TP Dĩ An (Bình Dương) khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, thượng tá Võ Văn Hồng – Trưởng Công an TP Dĩ An được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Dĩ An.