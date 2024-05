Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ bắt lãnh đạo doanh nghiệp tống tiền 10 tỷ đồng

TPO - Ngày 14/5, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triệt phá vụ án bắt cóc lãnh đạo doanh nghiệp để tống tiền xảy ra trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

Chưa tới 1 ngày sau khi nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành và tỉnh Hậu Giang đã giải cứu thành công một phó giám đốc công ty ở Cần Thơ bị bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng.

Với thành tích đó, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang quyết định tặng Bằng khen và khen thưởng 70 triệu đồng cho 3 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến (Công an tỉnh Hậu Giang), Công an huyện Châu Thành A.

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/5, Công an huyện Châu Thành A nhận tin báo từ gia đình về việc anh M.V.C. (phó giám đốc một công ty tại Cần Thơ) bị bắt cóc trên địa bàn huyện Châu Thành A vào ngày 10/5. Các đối tượng gây án liên hệ gia đình anh C. yêu cầu chuyển 10 tỷ đồng mới thả người.

Khẩn trương điều tra, chiều cùng ngày công an xác định được 2 đối tượng chủ mưu gây án là anh em ruột, gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977) và Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1987, cùng ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp), đang lẫn trốn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Rạng sáng 12/5, công an bắt giữ được Nghĩa, đối tượng khai nhận hành vi và địa điểm đang giam giữ anh C., các lực lượng được triển khai tới hiện trường để giải cứu con tin.

Phát hiện bị bao vây, Nguyễn Thanh Nguyên dùng dao kề cổ nạn nhân, đòi cấp 1 ô tô, thả Nghĩa để bỏ trốn.

Khoảng 3h20 ngày 12/5, lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, công an ập vào khống chế Nguyên, tước vũ khí, giải cứu an toàn anh C.

Sau đó, công an còn bắt giữ thêm 2 đồng phạm gồm: Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987, trú quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (SN 1978, sống lang thang).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do nghiện ma túy, cần tiền, nhận thấy anh C. là phó giám đốc công ty, gia đình có điều kiện kinh tế nên bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ghi nhận và biểu dương thành tích tiểu biểu mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong đấu tranh, triệt phá vụ án. Đề nghị, thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.