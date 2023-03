Thực hư thông tin ‘người lạ mặt dụ dỗ, bắt cóc học sinh’ ở TP Vinh

TPO - Gần đây nhiều nhóm phụ huynh tại TP Vinh (Nghệ An) lan truyền thông tin về hiện tượng người lạ dụ dỗ, bắt cóc học sinh quanh cổng trường. Đại diện ngành giáo dục tỉnh Nghệ An khẳng định, không có chuyện bắt cóc trẻ em như thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 22/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định: “Sự việc ở thành phố Vinh chỉ là thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chứ không có chuyện bắt cóc trẻ em”.

Liên quan đến sự việc, trước đó, Phòng GD&ĐT TP Vinh đã có văn bản báo cáo lên Sở GD&ĐT Nghệ An về việc xuất hiện thông tin tình trạng mất an ninh, an toàn trường học trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ, trong 3 ngày vừa qua, trên địa bàn TP Vinh có thông tin tại một số trường tiểu học xuất hiện một số đối tượng xấu có hành vi lạ: cho quà, rủ rê một số em học sinh, tự nhận là người nhà, thay mặt bố mẹ, ông bà đến đón các cháu gây xôn xao dư luận, tâm lý hoang mang cho học sinh và phụ huynh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã trực tiếp chỉ đạo các nhà trường nắm bắt sự việc, báo cáo thông tin qua giáo viên chủ nhiệm, chỉ đạo các trường phối hợp với lực lượng công an điều tra, xác minh sự việc.

Phòng cũng đã chỉ đạo các trường học tổ chức quán triệt để toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường phòng chống tội phạm, an ninh, an toàn trường học. Thắt chặt, kiểm soát người ra vào cơ quan vào làm việc, thực hiện đưa đón con đúng giờ.

Ngoài ra, chỉ đạo các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kỹ năng đề phòng người lạ và tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm cho học sinh; cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lôi kéo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh qua các trang mạng và trực tiếp bằng các thủ đoạn tinh vi như: giả danh cơ quan pháp luật, người nhà, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm các trường.

Phòng GD&ĐT TP Vinh cũng đề nghị các trường cần chủ động phối hợp với các tổ chức, chính quyền, đoàn thể địa phương khi có tình huống xảy ra, báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Phòng của từng cấp học để kịp thời phối hợp, xử lý.