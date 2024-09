Thúc đẩy hành động chung của giới trẻ hướng đến một Việt Nam Net Zero

TPO - Sáng 5/9, tại tỉnh Sơn La, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức khai mạc Trại hè khoa học SETY 2024 với chủ đề “Giới trẻ và hành trình Net Zero của Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái - xã hội”.

Phát biểu khai mạc trại hè khoa học, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng điều hành Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận định, Việt Nam được dự báo là một trong 5 nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, tăng trưởng xanh là xu hướng của toàn cầu và là con đường phát triển tất yếu cho Việt Nam.

Việc Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế về mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 (Net Zero) vào năm 2050 có ý nghĩa quan trọng và vô cùng cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

Do đó, chủ đề trại hè năm nay nhấn mạnh tới Net Zero như một sự khẳng định về vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc thay đổi nhận thức, tư duy và hành vi để chung tay vì một Việt Nam Xanh, một Việt Nam Net Zero thực sự trong tương lai gần.

"Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn các học viên của trại hè năm nay sẽ là những hạt nhân kết nối và lan tỏa những ý nghĩa nhân văn của dự án này”, PGS.TS Hương nói.

Tham gia trại hè, các em học sinh, sinh viên có cơ hội trao đổi kiến thức, trau dồi kỹ năng nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tế thông qua chuyên đề và các hoạt động teamwork, với các nội dung như: phát triển dựa vào thiên nhiên và vấn đề chuyển đổi sinh thái - xã hội; phát triển thị trường carbon; chìa khóa vàng để phát triển bền vững…

Trại hè sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ 4 - 10/9) để kích thích học viên có thêm đam mê nghiên cứu về chủ để chuyển đổi sinh thái - xã hội, biến đổi khí hậu, phát triển xanh gắn với mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 (Net Zero). Đặc biệt, trại hè còn hỗ trợ các ý tưởng nghiên cứu của học viên về vấn đề phát triển bền vững tại Việt Nam.