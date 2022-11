Thu vũ khí ‘nóng’ tại sới bạc khủng có cảnh giới nghiêm ngặt

TPO - Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng, 2 khẩu súng, 3 bộ đàm cùng nhiều tang vật liên quan. Điểm đánh bạc này có phân công người cảnh giới, canh đường và dùng xe ô tô đưa rước người từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến đánh bạc.

Ngày 26/11, thượng tá Phạm Đức Thiện - Phó Trưởng Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) thông tin, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, hoạt động tại quán karaoke trên địa bàn xã Tân Lập.

Theo thượng tá Thiện, quá trình theo dõi địa bàn, trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc tại quán karaoke Minh Thư (ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) với quy mô lớn. Từ đó, Công an huyện Đồng Phú đã xác lập Chuyên án mang bí số 112B để triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiếp cận, bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại quán karaoke này. Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 63 đối tượng cùng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, 2 khẩu súng bắn đạn chì, 10 viên đạn, 3 bộ đàm và một số phương tiện, tang vật liên quan.

“Sau khi xác định đây là tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn, chúng tôi đã tập trung, huy động các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, công an xã và lực lượng an ninh để triệt phá”, thượng tá Phạm Đức Thiện cho biết.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Huỳnh Trọng Nhân (SN 1988, ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đứng ra cấu kết cùng một số đối tượng khác tổ chức lôi kéo các con bạc tham gia. Nhân cũng trực tiếp tham gia đánh bạc.

Nhân cấu kết với chủ quán karaoke Minh Thư (thời điểm này quán đang tạm dừng hoạt động) để dùng địa điểm này làm nơi đánh bạc. Đồng thời, để tránh bị phát hiện, Nhân tổ chức đánh bạc lưu động thêm ở một địa điểm khác tại vườn dừa vắng người qua lại thuộc khu vực suối Giai (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú). Nhân phân công người cảnh giới, canh đường và dùng xe ô tô đưa rước người từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến các địa điểm này đánh bạc.

Huỳnh Trọng Nhân khai do cần tiền tiêu xài nên đã liên hệ với Trần Duy Nghiệp (SN 1991, thường trú ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) là quản lý quán karaoke Minh Thư do Chế Quang Trường (SN 1977, thường trú ấp 4, xã Tân Lập) làm chủ và xuống karaoke Minh Thư tổ chức đánh bạc. Do Trần Duy Nghiệp biết quán bố trí kiên cố, an toàn, phù hợp mở sòng bạc nên trước đó đã giới thiệu cho Nhân.

Quá trình tổ chức đánh bạc, Nhân bố trí 2 "đàn em" của mình làm cảnh giới, canh đường và 2 người khác đưa đón khách đến địa điểm sòng bạc do Nhân tổ chức. Cuối ngày, Nhân chia cho 2 người cảnh giới từ 400-500 ngàn đồng và lái xe đưa rước người đến đánh bạc từ 700 ngàn đến 1 triệu đồng. Số tiền còn lại Nhân chia 30% cho chủ quán karaoke Minh Thư.

Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố 51 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.