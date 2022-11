Triệt xóa đường dây lô đề công nghệ cao giao dịch hơn 100 tỷ đồng

TPO - Đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng bằng ứng dụng như Zalo, Telegram và phần mềm tính điểm lô, đề.

Ngày 22/11, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng, bắt 11 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan. Đồng thời chứng minh số tiền đường dây này sử dụng để đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2022, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng bằng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Mocha và các phần mềm tính điểm lô, đề. Đường dây này hoạt động trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và các địa phương lân cận như huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hoà.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Đình Thành (SN 1987) và Nguyễn Đình Đức (SN 1992) cùng trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 19/11, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, triệt xoá đường dây đánh bạc, bắt giữ đồng loạt 11 đối tượng chủ yếu trú tại địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và thị xã Thái Hoà.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 02 cáp đề, 23 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 250 triệu đồng và 05 thẻ ATM.

Qua đấu tranh, Công an huyện Quỳnh Lưu chứng minh số tiền nhóm người này đánh bạc trong ngày 19/11/2022 là gần 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền đường dây này đánh bạc từ đầu tháng 8/2022 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 100 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.