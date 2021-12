Thủ tướng Anh mất kiểm soát chính phủ sau sự ra đi của Bộ trưởng Brexit?

TPO - Một số chuyên gia phân tích tình hình chính trị Anh nhận định việc ông David Frost, kiến trúc sư trưởng về Brexit của Chính phủ Anh, công bố quyết định từ chức trong tối ngày 18/12 (giờ London) là một đòn giáng mạnh tiếp theo đối với Thủ tướng Anh Boris Johnson về khả năng điều hành của vị thủ tướng 57 tuổi.

Các nhà phân tích cho rằng quyết định từ chức trong thời điểm vô cùng nhạy cảm của vị Bộ trưởng Brexit đã nối dài chuỗi những khó khăn đang bủa vây ông Johnson, sau hàng loạt cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ngân sách để tân trang lại căn hộ riêng ở phố Downing, nhiều cơ quan thuộc Chính phủ Anh tổ chức tiệc Giáng sinh trong thời điểm phong tỏa toàn quốc cuối năm ngoái và đặc biệt là thất bại “đáng hổ thẹn” của đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử phụ ở thị trấn North Shropshire diễn ra hôm 16/12.

Được biết, khu vực bầu cử này là một trong những “thành trì an toàn nhất” của đảng Bảo thủ ở Anh với thế đa số gần 23.000 phiếu sau cuộc tổng tuyển cử cuối năm 2019. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử phụ được tổ chức sau khi nghị sĩ Owen Paterson thuộc chính đảng này phải từ chức do vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Quốc hội Anh về vận động hành lang, ghế nghị sĩ đã thuộc về ứng viên Helen Morgan thuộc đảng Dân chủ Tự do Anh với khoảng cách gần 6.000 phiếu so với ứng viên thay thế của đảng Bảo thủ.

Bên cạnh sự kiện trên, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng phải đối mặt với cuộc “nổi loạn” lớn nhất đến từ các nghị sĩ thuộc chính đảng Bảo thủ của mình kể từ khi trở thành người đứng đầu chính phủ khi 97 nghị sĩ bỏ phiếu không tán thành việc áp dụng “kế hoạch B” phòng COVID-19 và phải nhờ đến sự ủng hộ của Công Đảng đối lập mới có thể thông qua kế hoạch.

Các nghị sĩ Đảng Bảo thủ không nằm trong thành phần nội các (backbenchers) đã cảnh báo ông Johnson cần sớm lấy lại quyền kiểm soát chính phủ hoặc sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong thời gian tới, mặc dù số lượng nghị sĩ đặt niềm tin vào những sự thay đổi tích cực đến từ vị thủ tướng 57 tuổi hiện không nhiều.

Giới phân tích nhận định khoảng thời gian từ nay đến khi các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức trong tháng 5/2022 có thể sẽ quyết định tương lai của thủ tướng Anh Boris Johnson, trong bối cảnh rất nhiều nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ đang lo lắng cho vị trí của chính mình sau những tín hiệu rất tiêu cực từ cuộc bầu cử ở North Shropshire.

Việt Long