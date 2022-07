Thứ trưởng Bộ GTVT nói về tình huống 'xả trạm' khi có sự cố thu phí không dừng

TPO - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ cho biết, khi triển khai thu phí không dừng, xả trạm là giải pháp cuối cùng, không ai muốn làm. "Nhưng nếu sự cố đến, bất khả kháng chúng ta mới phải thực hiện. Ví dụ hệ thống thu phí bị lỗi, xử lý tại chỗ không kịp thì dứt khoát chúng ta phải xả trạm nếu tắc", ông Thọ nói.

Chiều 29/7, diễn ra tọa đàm Thu phí không dừng - quyền lợi và trách nhiệm do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức.

Toạ đàm đặt ra việc vừa qua hàng loạt chủ phương tiện khi đưa xe đi dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC qua kiểm tra phát hiện xe của mình đã được mở tài khoản thu phí ETC. Trong khi đó, các chủ phương tiện đều khẳng định, mình chưa hề đăng ký dán thẻ ETC tại bất kỳ đâu.

Trả lời nội dung này ông Bùi Trình, Tổng Giám đốc Cty cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC) cho biết nhằm tránh hiện tượng trên đơn vị đã xây dựng một hệ thống để khi nhân sự đi hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng nếu kiểm tra trên hệ thống đã có tài khoản đăng ký trên VETC sẽ không thể đấu nối được.

Tổng giám đốc VDTC khẳng định đơn vị không cổ súy, có hệ thống giám sát và chế tài phạt rất nặng nếu tự kích hoạt, đấu nối cho khách hàng.

Đồng thời, khi đã đăng ký của nhà cung cấp số 1 thì hướng dẫn khách hàng sang nhà cung cấp số 1 để dán thẻ trong trường hợp thẻ hỏng, lỗi, có lý do như đổi chủ phương tiện, đi thuê xe...

Ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc Cty thu phí tự động VETC cho rằng quy trình dán thẻ của đơn vị khá chặt chẽ.

Việc triển khai có thể là nhân viên của VETC, có thể các đại lý, trung tâm đăng kiểm dán thẻ và khi VETC ký hợp đồng với các đơn vị dán thẻ thì kết quả cuối cùng nghiệm thu công việc bằng ảnh của xe khi dán thẻ.

"Có ảnh xe khi dán thẻ còn để đối chiếu các sự vụ sau này trong quá trình vận hành. Khi có ảnh dán thẻ, ảnh xe màu trắng, đen, vàng... thì VETC mới nghiệm thu. Do vậy, việc nhân viên hay đại lý kích hoạt khống rất khó", ông Vinh nêu.

Trước câu hỏi, thực tế có trường hợp kích hoạt khống nào xảy ra không, ông Vinh khẳng định "hiện tại, VETC chưa phát hiện ra trường hợp nào như vậy".

Xả trạm là "giải pháp cuối cùng"

Dự kiến, ngày 1/8, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ hoàn toàn chỉ thu phí không dừng. Tọa đàm đặt vấn đề, trong trường hợp xảy ra ùn tắc cục bộ ở một số nơi, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các Sở GTVT địa phương, Thanh tra giao thông xử lý như thế nào, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, quan điểm của Bộ là làm những gì tốt nhất cho người dân.

"Tất cả những tình huống khi áp dụng thu phí không dừng, chúng tôi đã lường đến. Mục tiêu của chúng tôi là tuyên truyền cho người dân hiểu được những lợi ích khi người dân sử dụng dịch vụ này và người dân ủng hộ, đồng hành để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ này", ông Thọ nói.

Theo ông Thọ, do mới áp dụng hệ thống này nên trong quá trình sử dụng cũng sẽ có những vấn đề trục trặc xảy ra. Nếu phản ánh của người dân kịp thời thì cơ quan chức năng sẽ tập trung xử lý.

"Có rất nhiều trường hợp chủ phương tiện đi vào làn tự động mà không đủ tiền hoặc trót đi rồi thì chúng tôi có những phương án phối hợp với người dân để xử lý vừa mang tính nhân văn, vừa tôn trọng nhau như hướng dẫn làn xe đưa phương tiện đến nơi dán thẻ ngay. Chúng tôi đã chứng kiến những cảnh này ở các trạm, thấy tự hào và yên tâm", ông Thọ nói, đồng thời cho biết, đến thời điểm này, tuy các chủ phương tiện có thắc mắc, có phản ánh nhưng khi được giải thích, phối hợp thực hiện thì họ rất vui vẻ.

"Vì thế chúng tôi có niềm tin khi đã làm được những điều đem lại lợi ích cho người dân", Thứ trưởng Bộ GTVT nêu.

Cũng theo ông Thọ, những trường hợp cố tình vi phạm, chống đối, gây mất trật tự thì có chế tài để xử lý theo pháp luật.

Trao đổi bên lề cuộc toạ đàm với phóng viên về các tình huống phải "xả trạm" khi triển khai thu phí không dừng, ông Thọ nêu, "xả trạm" là giải pháp cuối cùng, không ai muốn làm, nhưng sự cố đến, sự cố bất khả kháng mới phải thực hiện.

"Ví dụ hệ thống thu phí bị lỗi, xử lý tại chỗ không kịp thì dứt khoát chúng ta phải "xả trạm" nếu ùn tắc. Trường hợp đó chuyển sang thu phí thủ công, lại quay về một dừng. Nhưng chúng ta không mong muốn điều đó xảy ra mà chúng ta bắt buộc phải tiến hành thu phí không dừng", ông Thọ nêu.

Theo ông Thọ, với tất cả các kịch bản, phương án đưa ra là đều áp dụng công nghệ để xử lý, tinh thần là xử lý không tạo bức xúc cho người điều khiển phương tiện.

"Mình phải hỗ trợ phối hợp với họ, bởi đây là bước đầu. Người dân chưa quen, lâu dần sẽ quen. Gặp sự cố thao tác dần sẽ quen, chứ chưa gì đã áp đặt việc xử phạt thì tinh thần chỉ đạo chung của chúng tôi là ngày đầu tháng đầu phải cùng với họ để tháo gỡ khó khăn. Trường hợp ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là bài học, rất nhiều chủ phương tiện xuống xe để cùng xử lý. Chứ đụng cái lại xử phạt, đụng cái lại "xả trạm" thì chúng tôi không mong muốn mà phải hạn chế điều đó", ông Thọ nêu.