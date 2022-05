Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng: 'Chim sẻ nhiều hơn đại bàng'

TPO - Ngày 31/5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo về diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022 và các sự kiện diễn ra tại TP trong tháng 6 này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan về kết quả thu hút đầu tư của TP Đà Nẵng thời gian qua chưa được như kỳ vọng đặt ra tại các diễn đàn thu hút đầu tư trước đó, bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, cho biết: Hiện nay, thu hút đầu tư của TP vẫn được ví von “chim sẻ nhiều hơn đại bàng”.

Nguyên nhân tình trạng này, theo bà Phương là do có những hạn chế, nhất là về giá đất trong các khu công nghiệp của Đà Nẵng cao hơn so với các tỉnh xung quanh. Quỹ đất của Đà Nẵng cũng ít hơn nên chỉ cần so với Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… nên chưa thể hấp dẫn nhà đầu tư.

Theo bà Phương, hiện nay, quỹ đất ngoài khu công nghiệp vẫn còn nhiều nhưng do thủ tục liên quan đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, giữa thực tế so với quy định của luật pháp vẫn còn nhiều vướng mắc, do đó việc triển khai thủ tục liên quan các dự án vẫn còn chậm tiến độ so với mong đợi.

Cũng theo bà Phương, trong hai năm qua (2019 -2021), Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu nên nhiều dự án chưa thể triển khai.

"Chúng tôi đang xúc tiến rất nhiều dự án lớn tầm cỡ nhưng chưa triển khai ngay được do phải chờ hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt, được phân bố chính thức rồi mới có thể tiến hành", bà Phương cho biết.

Ngoài ra, hiện nay, trong các khu công nghiệp, công nghệ cao hiện quỹ đất còn tương đối hạn chế nên thành phố đang có kế hoạch mở rộng ba khu công nghiệp để tạo điều kiện cho nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận đất đai. Riêng khu công nghệ cao sẽ tính toán để phân bố hợp lý, bố trí công nghiệp phụ trợ.

"Chúng tôi hy vọng từ năm 2022 thì Đà Nẵng sẽ có những dự án thực sự lớn và tầm cỡ, mang tầm cả nước và khác biệt các địa phương khác trong lĩnh vực lợi thế của Đà Nẵng", bà Phương nói.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Hiện nay có một số dự án trọng điểm được các nhà đầu tư quan tâm như cảng biển Liên Chiểu, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế, dự án trung tâm tài chính quốc tế...

Đối với cảng hàng không quốc tế, theo ông Minh, thành phố đang tập trung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, sau đó sẽ tập trung vào việc mở rộng nhà ga T1, nhà ga hàng hóa.

Riêng đối với dự án trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình, báo cáo thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan Trung ương đang thu xếp để tổ chức họp để nghe UBND TP báo cáo về dự án này...

"Những dự án này, trong chương trình diễn đàn tới thành phố sẽ trình bày, đồng thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành, Trung ương xem xét", ông Minh cho biết.

Đối với nhà đầu tư và lao động nước ngoài, ông Minh khẳng định: Trong thời gian qua thành phố rất quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ. Hiện nay Đà Nẵng đang sửa đổi, phê duyệt và ban hành quy chế phối hợp quản lý cấp phép cho lao động nước ngoài trên địa bàn.

Liên quan các dự án trên bán đảo Sơn Trà, ông Minh cho biết: Hiện nay tất cả đang được rà soát lại theo kết luận của Trung ương. Các vấn đề cần rà soát liên quan đến an ninh quốc phòng, liên quan đến ba loại rừng, liên quan tính đa dạng sinh học và phù hợp với quy hoạch.

"UBND TP Đà Nẵng cũng vừa có báo cáo cụ thể với cơ quan có thẩm quyền về các dự án ở bán đảo Sơn Trà. Sau khi có trả lời chính thức của cơ quan thẩm quyền, thành phố sẽ chỉ đạo sở, ban, ngành làm việc với doanh nghiệp sớm triển khai các dự án", ông Minh chia sẻ.

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 25/6/2022 bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Đà Nẵng. Diễn đàn dự kiến có sự góp mặt của gần 600 đại biểu đến tham dự gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, một số đại sứ quán và các cơ quan lãnh sự, các doanh nghiệp…