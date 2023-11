Thu hồi dự án đối ứng BT hơn 500ha, giật mình con số tồn kho bất động sản

TPO - Thị trường bất động sản bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới; Hết thời sốt nóng, đất nền ven Hà Nội đấu giá chỉ bằng giá khởi điểm; Hà Nội nói gì về dự án khu đô thị đối ứng BT hơn 500ha chậm triển khai?; Tồn kho bất động sản, có doanh nghiệp phải mất 149 năm mới bán hết hàng... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Thị trường bất động sản bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam đa dạng phân khúc khởi động chiến dịch bán hàng; lãi suất vay mua nhà giảm, người dân rục rịch xuống tiền, chấp nhận mức giá “cắt lỗ”... là những tín hiệu tích cực thúc đẩy tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản.

Theo báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), tiến trình phục hồi của thị trường chắc chắn sẽ tiếp tục phân hóa theo phân khúc và khu vực bởi khả năng hấp thụ khác nhau. VARS dự báo, thị trường bất động sản quý IV sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét so với 3 quý trước do niềm tin của nhà đầu tư đang được củng cổ, lãi suất giảm, thị trường có nhiều hơn nguồn cung phù hợp. (Xem chi tiết)

Hết thời sốt nóng, đất nền ven Hà Nội đấu giá chỉ bằng giá khởi điểm

Nhiều thửa đất tại Phiên đấu giá đất ở tại huyện Thanh Trì - cửa ngõ phía Nam Thủ đô có giá trúng chỉ chênh 100.000 đồng/m2 so với giá khởi điểm.

Cụ thể, tại phiên đấu giá 30 thửa đất để xây dựng nhà ở tại khu đấu giá đất số 1, xã Tam Hiệp (thôn Huỳnh Cung), huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, diện tích từ 77,7 - 98,7 m2/thửa có giá khởi điểm từ 57,1- 65,4 triệu đồng/m2. Điều đáng chú ý là so với các buổi đấu giá khác trên địa bàn, mặt bằng giá trúng chung của phiên đấu giá này không quá cao so với giá khởi điểm. Theo đó, giá trúng chủ yếu dao động trong khoảng 57 – 77 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, các thửa có ký hiệu TT3-05, TT3-09, TT3-12, TT3-13 ở cùng lô TT3, cùng diện tích 78,6 m2, cùng giá khởi điểm 57,1 triệu đồng/m2 đều được đấu trúng với giá 57,2 triệu đồng/m2, nghĩa là tăng 100.000 đồng/m2 so với giá khởi điểm. (Xem chi tiết)

Công trình không có vi phạm tại khu đô thị Thanh Hà chưa được phép xây dựng

UBND xã Cự Khê mới đây nhận được thông báo của Công ty CP phát triển địa ốc Cienco5 về việc khởi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng khu B1.1 thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5.

Tuy nhiên, theo UBND xã Cự Khê thông báo này không có hồ sơ gửi kèm bao gồm: Bản vẽ TKCS, bản vẽ TKTC; quyết định phê duyệt bản vẽ TKTC nhà thấp tầng khu B1.1 văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận triển khai xây dựng công trình nhà thấp tầng khu B1.1 thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà. Do vậy chưa đủ cơ sở để Công ty CP phát triển địa ốc Cienco5 thực hiện khởi công xây dựng công trình nhà thấp tầng khu B1.1 thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco5. (Xem chi tiết)

Dân chung cư 5 sao băng rôn phản đối tăng phí gửi xe vượt trần

Cư dân chung cư 5 sao Artemis số 3 Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) những ngày qua lại xuống đường băng rôn phản đối chủ đầu tư Công ty cổ phần ACC Thăng Long (nay đổi tên là Công ty cổ phần MHL) về hàng loạt bất cập, bức xúc tại tòa nhà như: Việc chủ đầu tư tự ý tăng phí gửi xe ô tô, xe máy; chây ì thành lập ban quản trị, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) của tòa nhà không đảm bảo tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao; chủ đầu tư bất chấp quyết định đình chỉ hoạt động của chính quyền… (Xem chi tiết)

Hà Nội nói gì về dự án khu đô thị đối ứng BT hơn 500ha chậm triển khai?

Trả lời cử tri huyện Chương Mỹ về đề nghị thu hồi 2 dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện trong đó có Khu đô thị Chương Mỹ, UBND TP Hà Nội cho biết đây là dự án đối ứng cho dự án BT đường trục phát triển kinh tế - xã hội Bắc Nam. Trong tháng 6 và tháng 7/2008, dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch; cho phép đầu tư; phê duyệt tiền sử dụng đất; thu hồi và giao đất (đợt 1) với diện tích 522 ha; phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, đến nay dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và chưa đầu tư xây dựng công trình. Hiện dự án Khu đô thị Chương Mỹ đang được rà soát để chấm dứt dự án, thực hiện thu hồi chấm dứt theo quy định. (Xem chi tiết)

Hà Nội quy hoạch loạt ô đất xây trường học ở phường đông dân nhất

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại 7 ô đất trên địa bàn quận Hoàng Mai để xây dựng trường học công lập.

Theo đó, UBND TP giao UBND quận Hoàng Mai là đơn vị tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch chi tiết/quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại 7 khu đất trên địa bàn quận. Đáng chú ý, trong số 7 lô đất quy hoạch trường công lập thì có đến 5 ô đất thuộc phường Hoàng Liệt – nơi thuộc Top đông dân nhất Thủ đô. (Xem chi tiết)

Tồn kho bất động sản, có doanh nghiệp phải mất 149 năm mới bán hết hàng

Ban nghiên cứu kỹ phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng cho biết, số ngày tồn kho trung bình của doanh nghiệp bất động sản gia tăng.

Cá biệt có doanh nghiệp có số ngày tồn kho lên đến 54.334 ngày và với tình hình bán hàng như hiện tại doanh nghiệp này sẽ phải mất 149 năm mới bán hết hàng. (Xem chi tiết)