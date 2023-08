Thông tin về vụ nghi phạm đi cấp cứu sau khi bị tạm giữ tại Công an Đồ Sơn

TPO - Trần Đức Trình (37 tuổi, ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) phải nhập Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cấp cứu do xuất huyết bán cầu não trái sau khi bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Bước đầu, cơ quan y tế đã có chẩn đoán về tình trạng của bệnh nhân này.

Ngày 21/8, ông Phạm Văn Trích (SN 1962, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) gửi đơn tới Công an TP Hải Phòng và đề nghị điều tra làm rõ việc con trai ông là Trần Đức Trình (37 tuổi) phải nhập viện do thương tích nặng sau hai ngày bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ.

Trước đó, tối 15/8, ông Trích và người thân đang ở nhà thì Công an quận Đồ Sơn cùng Công an xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy) dẫn giải con trai ông về nhà trong tình trạng bị còng tay.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, anh Trình được lực lượng công an đưa đi khỏi nhà trong điều kiện sức khỏe bình thường. Đến rạng sáng 17/8, gia đình ông Trích nhận được điện thoại báo tin con trai ông bị tai biến nhẹ, nằm ở Bệnh viện Kiến An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, gia đình ông Trình đã tới bệnh viện thì chứng kiến con trai tím tái mặt mũi. Bác sỹ cũng chẩn đoán anh Trình bị gãy dập 3 xương sườn trái, tụ máu não phải và đang điều trị ở phòng hồi sức tích cực.

Theo ông Trình, do tình trạng sức khỏe xấu nên con trai ông được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị sau đó. Nghi ngờ con trai bị thương tích trong quá trình bị tạm giữ tại Công an quận Đồ Sơn nên gia đình ông Trình gửi đơn cầu cứu tới cơ quan chức năng thành phố.

Nguồn tin từ Công an quận Đồ Sơn, ngày 15/8 đơn vị này nhận trình báo của ông Lưu M.H (SN 1962) về việc bị mất cắp 2 điện thoại iPhone, tiền mặt và giấy tờ tùy thân khi đang tắm biển trên địa bàn quận.

Chiều cùng ngày, Công an quận Đồ Sơn tiếp nhận Trần Đức Trình (SN 1986, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy) ra đầu thú về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng khai nhận, do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng nên đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Điển hình ngày 14 và 15/8, Trình đã trộm điện thoại và túi đồ của ông Lưu M.H và một số người khác khi đi tắm biển. Điện thoại trộm được, Trình mang đến quán sửa chữa điện thoại ở xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy) để bẻ khóa màn hình, sau đó tìm cách tiêu thụ lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Căn cứ vào lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đồ Sơn đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và quyết định tạm giữ đối với Trần Đức Trình để điều tra làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, trong quá trình đưa đối tượng về nhà tạm giữ, Trình có biểu hiện sức khỏe bất thường, nên Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An để khám bệnh.

Kết quả chẩn đoán của các bác sỹ thể hiện, Trình nhập viện trong tình trạng hôn mê, chảy máu bán cầu trái, xuất huyết dưới nhện tỏa hai bán cầu. Người này cũng gãy 3 xương sườn trái do các vết gãy có từ lâu đang trong giai đoạn liền xương…. Và kết quả của cơ quan y tế cũng cho thấy không có dấu hiệu tổn thương xương hộp sọ cũng như các tổn thương khác trên cơ thể Trần Đức Trình.