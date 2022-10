Thời tiết diễn biến phức tạp, TT-Huế tính phương án ứng phó ngập lũ dài ngày

TPO - Theo Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương, diễn biến mưa lũ trên địa bàn mặc dù đã qua thời điểm căng thẳng nhất, tuy nhiên tình hình vẫn còn phức tạp, các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, thậm chí phải tính đến phương án ứng phó ngập lũ dài ngày.

Ngày 16/10, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành, đại diện chính quyền các địa phương về công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới, khi thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, cùng ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa lớn trên diện rộng, tại TT-Huế đã có mưa to đến rất to, trọng tâm trong ngày 14/10, tổng lượng mưa trung bình từ 500-600m. Mực nước lũ trên các sông đều vượt trên báo động 3, tiệm cận đỉnh lũ năm 2020, ngập lụt xảy ra diện rộng.

Trong ngày 16/10, lượng mưa đã giảm, mực nước triều cửa sông giảm nên mực nước các sông hạ thấp dần nhưng còn chậm.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Đình Đức cho biết, trong suốt thời gian lũ từ ngày 14-15/10, các hồ đã vận hành với lưu lượng xả luôn nhỏ hơn lưu lượng đến hồ, nên đã cắt, giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du, và chuẩn bị ứng phó đợt không khí lạnh và bão sắp đến. Hiện các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn vận hành đảm bảo an toàn.

“Các địa phương đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Do nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn, gây ngập cho nhà cửa ước tính có khoảng 19.918 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực. Hệ thống đường ở các huyện, thị xã hầu hết cũng ngập úng, bị cô lập. Toàn tỉnh có 37 điểm sạt lở. UBND các huyện, thị xã thành phố Huế đã tổ chức sơ tán di dời 3.687 hộ, 10.322 khẩu đến nơi an toàn”, ông Nguyễn Đình Đức cho biết.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, diễn biến mưa lũ đã qua thời điểm căng thẳng nhất, tuy nhiên tình hình vẫn còn phức tạp. “Các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, thậm chí phải tính đến phương án ứng phó ngập lũ dài ngày”, ông Nguyễn Văn Phương lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế nhìn nhận, tỉnh cố gắng bằng nhiều cách để đảm bảo sinh kế của người dân và các hoạt động khác của xã hội. Trong 3 ngày tới, các hồ chứa sẽ vận hành để nước sông giảm xuống, cùng với đó vẫn phải có dư địa để các hồ cắt lũ cho các đợt mưa tiếp theo.

Chỉ đạo buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác ứng phó mưa lũ, đồng thời nhấn mạnh cần hạn chế thấp nhất thiệt hại. “Việc vận hành hồ đập phải chủ động, đảm bảo an toàn. Cần tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong và sau lũ. Trong công tác hỗ trợ người dân nên tổ chức một số đội y tế cơ động và đặc biệt lưu tâm đến công tác di dân, đề phòng sạt lở”.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trực tiếp đến vùng rốn lũ Quảng Điền để thăm, tặng quà các hộ dân đang bị ngập. Động viên người dân vùng lũ, ông Phương còn lưu ý bà con cần chủ động, nâng cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.